Sclerosi multipla: disabilità funzionale associata al BMI

Il BMI, body mass index, è significativamente associato a disabilità funzionale nei pazienti con sclerosi multipla secondo un nuovo studio

Secondo uno studio presentato all’ACTRIMS Forum, il body mass index (BMI) è significativamente associato a disabilità funzionale nei pazienti con sclerosi multipla (SM), così come le variabili aggiuntive correlate al BMI.

«Sappiamo che l’essere in sovrappeso e l’obesità sono malattie pandemiche in Messico, negli Stati Uniti e in tutto il mondo» ha detto nella sua presentazione Claudia N. Esparza Hernandez, del Monterrey Institute of Technology and Higher Education (Messico) «e che ciò ha un impatto su molte malattie, tra cui la SM».

Alto impatto di mancanza di attività fisica e maggiore circonferenza vita

Esparza Hernandez e colleghi hanno cercato di identificare se il BMI fosse collegato alla disabilità funzionale nei pazienti con SM e se altre variabili, come la circonferenza vita e dei fianchi, il rapporto vita-fianchi, la storia medica di un paziente e ulteriori fattori inerenti alla malattia, potessero essere associate a un più alto grado di disabilità funzionale.

I ricercatori hanno condotto uno studio osservazionale trasversale e hanno arruolato 54 pazienti (40 donne, 14 uomini, età media 36,81 anni), di cui 26 di peso normale (gruppo di controllo) e 28 in sovrappeso o obesi (gruppo di studio), definito da un BMI maggiore o uguale a 25. Per valutare la disabilità funzionale è stata utilizzata la Expanded Disability Status Scale (EDSS).

In base ai risultati dello studio, un BMI elevato in modo anormale ha mostrato una significatività statistica in associazione con la disabilità funzionale (OR = 11,31; IC 95%, 3,30-45,58; P < 0,001).

Inoltre, solo l’attività fisica e la circonferenza vita e dei fianchi erano indipendentemente associate a disabilità funzionale.

In particolare, la mancanza di attività fisica (IC 95%, 1,093-14,492; P = 0,036) e una maggiore circonferenza vita (IC 95%, 1,177-1,927; P = 0,001) erano correlate a un rischio più elevato di sviluppare disabilità funzionale mentre una circonferenza più piccola dei fianchi era collegata a un minor rischio di disabilità funzionale (IC 95%, 0,648-0,929; P = 0,047).

«La nostra conclusione è che il BMI ha una stretta associazione con la disabilità funzionale, ma ci sono altre variabili che hanno una maggiore influenza sull’aumento o sulla diminuzione del rischio» ha detto Esparza Hernandez.

Fonte:

Esparza Hernandez C, et al. Association of body mass index with functional disability in patients with multiple sclerosis. Presented at: ACTRIMS Forum; Feb. 24-26; West Palm Beach, Florida.