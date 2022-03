Ruggero de I Timidi in scena al Martinitt

Al Martinitt un nuovo comic show dai toni scanzonati con Ruggero de I Timidi, un personaggio poliedrico e a tutto tondo

Alla faccia della timidezza! Lanciato televisivamente da Tu si que vales e poi accolto in numerose trasmissioni sul piccolo schermo, Ruggero de I Timidi è un personaggio poliedrico e a tutto tondo, che davanti al pubblico –che sia quello di un club, di uno studio con le telecamere o di un teatro- a intimorirsi non ci pensa proprio… Provare per credere, il 20 marzo sul palco del Martinitt.

Friulano di nascita e milanese di adozione, al secolo Andrea Sambucco, si fa apprezzare in giro per l’Italia come comico di cabaret (ha partecipato, tra gli altri, a Zelig e Colorado), come autore, come cantante e come conduttore radiofonico (a Radio Monte Carlo).

Nel 2013, pubblicando su YouTube il singolo d’esordio, crea il personaggio Ruggero de I Timidi, che con il suo inconfondibile mix di musica leggera e testi demenziali, modernità e sano vintage, spacca immediatamente, anche grazie ai consensi ottenuti a Tu si che vales, programma che lo lancia televisivamente. “Nonostante entrambi si ostinino a negare l’esistenza dell’altro”, come dice Ruggero, dietro il personaggio c’è tutto il talento musicale e oratorio di Andrea.

Ma ormai Ruggero è semplicemente Ruggero, JUST RUGGERO appunto. Troppe le velleità, le inclinazioni, le sperimentazioni, le sfumature per inserirle tutte in una locandina: dopo tante ipotesi, il titolo scelto per lo spettacolo non poteva essere più chiaro. E misterioso al tempo stesso…

“Un happening elettro-acustico, dove conta riassembrarci timidamente (ndr: dopo la paralisi del mondo dello spettacolo causa Covid) per guardare avanti e cantare il presente, con un tuffo tra gli spruzzi delle hit del passato e un salto in un futuro fatto di k–pop, trap e reggaeton improbabili. Con me la soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia, che dopo la terza birra col limone si trasformerà in Faby Q -reginetta delle canzoni estive- che ci delizierà con i suoi ultimi successi: Estate a tutta birra, Postumi da sbronza e Hangover”.

Inizio spettacolo: ore 21. Costo: 20 euro.

Tutti gli eventi al Teatro Cinema Martinitt si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Sono richiesti Super Green Pass e mascherina Ffp2.