Rally: al via il corso co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa

La Squadra Corse Città di Pisa asd ha definito il programma del Corso Co-Piloti che quest’anno ha raggiunto la ventitreesima edizione

Mentre la stagione agonistica sta proseguendo in maniera intensa, la Squadra Corse Città di Pisa asd ha oramai definito il programma del Corso Co-Piloti che quest’anno ha raggiunto la ventitreesima edizione, uno tra i corsi più longevi della penisola e tra i più seguiti del motorsport nazionale. Saranno dieci le lezioni in programma dove i “docenti” saranno tra i più autorevoli protagonisti della specialità in ogni settore in cui è divisa e dove saranno affrontati con approfondimenti gli argomenti più spinosi.

Otto lezioni teoriche serali e due lezioni pratiche per simulare completamente sia a livello di Settori/Controlli Orari sia a livello di Prova Speciale tutte le fasi di un rally. Quindi ai relatori della Squadra Corse Città di Pisa asd si affiancheranno personaggi di rilievo dell’ambiente dando un importante supporto agli argomenti trattati. “Scopo del corso – dice Salvucci, decano della scuderia che proprio nel 2022 festeggia i suoi “primi” quarant’anni di attività come conduttore – è quello di dare ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare nel migliore dei modi una gara. I rally sono affascinanti ma occorre una conoscenza attenta di ogni elemento di cui sono composti. Metteremo a disposizione degli allievi la nostra esperienza e quella dei relatori. Li porteremo per “mano” ad affrontare una gara con emozione, ma con la consapevolezza e la sicurezza di ciò che li attenderà”.

Il corso inizierà lunedì 21 marzo e si svolgerà con due lezioni erali settimanali (lunedì e giovedì) per quattro settimane a cui verranno aggiunte le due lezioni pratiche previste una sabato 9 aprile ed l’altra (la finale) lunedì 18 aprile. Proprio l’ultima lezione pratica sarà determinante per l’attribuzione del premio che, come già detto, consisterà nel far correre il migliore del corso a fianco di un pilota della scuderia. Per assegnare il premio ci sarà quindi una valutazione basata oltre che dal test scritto di fine corso anche dal comportamento dell’allievo/a durante la fase dei trasferimenti, dei settori e della simulazione della prova speciale.

Sarà quindi un percorso formativo importante per chi, oltre che voler intraprendere il difficile ruolo di co-pilota, vorrà anche avvicinarsi ed approfondire le varie problematiche, forte anche delle oltre ventennale esperienza che il sodalizio pisano ha acquisito nello svolgere il corso coinvolgendo ospiti di livello e professionisti del settore.

L’edizione numero ventitre del Corso avrà un ulteriore valore aggiunto determinato dalla “location” della prova pratica finale situata all’interno della tenuta de “Il Ciocco” nel giorno di Pasquetta. Un accordo importante quello raggiunto dalla Squadra Corse Città di Pisa con gli organizzatori del Rally d’apertura del Campionato Italiano Rally per poter sfruttare un tratto di strada ben conosciuto nell’ambiente che potrà dare ulteriori spunti per completare la formazione degli allievi.

www.squadracorsepisaa.it .