“Nati stanchi” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie il film “Nati stanchi” con Ficarra e Picone: la trama della pellicola per la regia di Dominick Tambasco

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone domenica 20 marzo in prima serata, alle 21.10, il film “Nati stanchi”, una commedia diretta da Dominick Tambasco e interpretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Il film segue le disavventure di Salvo e Valentino, due giovani disoccupati siciliani. La vita degli amici si divide ogni giorno tra il bar del paese, le rispettive fidanzate – Loredana e Sandra – e i concorsi pubblici in giro per l’Italia, puntualmente affrontati nel peggiore dei modi per poter posticipare il più possibile l’ingresso nel mondo del lavoro e il matrimonio.

Questa routine è però destinata a finire quando i due si recano per l’ennesimo concorso a Milano. Ignari di essere stati fortemente raccomandati dal compaesano Don Ciccio, Salvo e Valentino scoprono con grande costernazione di aver vinto i posti di lavoro.

“Nati stanchi” segna l’esordio al cinema, dopo i successi televisivi (Ottavo Nano e Zelig), dei due comici Salvatore Ficarra e Valentino Picone.