L’Ottocento in Italia nel nuovo saggio di Paolo Saino

“Ottocento e risorgimento tra rigore e romanzo”: è disponibile in libreria il saggio di Paolo Saino targato EBK

Giallista storico e risorgimentalista Paolo Saino ha compendiato in un agevole saggio il frutto delle proprie ricerche in un libro che cerca di ricostruire come vivessero i nostri avi nell’ottocento.

Un manuale indispensabile che affronta argomenti come la storiografia, l’uso delle fonti, la ricerca d’archivio… Una guida per affrontare gli aspetti ineludibili ed impostare uno studio serio e ragionato sul Risorgimento, pensato per chi non ha avuto la fortuna di essere storico a tempo pieno. Nel libro vengono trattati , tra i tanti temi, quali i limiti temporali del Risorgimento, il romanzo storico ivi ambientato, i fattori che delinearono l’epoca, le fonti e gli archivi, le istituzioni che si occupano di Storia del Risorgimento.