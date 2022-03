I Lamette su YouTube con il video di “Occhi Diamanti”

Fuori il videoclip di “Occhi Diamanti”, il nuovo singolo dei Lamette, uscito per Aurora DIschi / ADA Music Italy

Fuori il videoclip di “OCCHI DIAMANTI”, il nuovo singolo dei LAMETTE, uscito per Aurora DIschi / ADA Music Italy, e già disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming e digitali al seguente link: https://ada.lnk.to/occhidiamanti .

La location delle riprese è la sala giochi Bowling Laser Game di San Nicolò in provincia di Piacenza, luogo in cui i due ragazzi di LAMETTE si ritrovano abitualmente con i propri amici per passare una serata in compagnia.

“La scelta di questa location non è casuale. L’intenzione per il concept del video era quella di catturare un momento di divertimento e spensieratezza, come se (collegandosi al significato del brano) il protagonista della storia avesse bisogno di distrarsi da tutti i problemi e le paranoie causate dalla relazione malsana che stava vivendo.”

L’obbiettivo, come detto dai ragazzi, è quello di fare immedesimare lo spettatore nella situazione in cui è il protagonista, ovvero una storia d’amore nella quale i sentimenti ormai sono un lungo ricordo e ciò che resta è solo il lato più carnale e materialista della relazione.Per questo motivo il protagonista ha bisogno di una valvola di sfogo e come spesso succede grazie ai propri amici riesce almeno per una sera a lasciarsi alle spalle le ansie e le preoccupazioni di quella storia d’amore autodistruttiva.

Il video è stato girato e montato interamente da Samuele Pollini

Il brano, che anticipa l’album in uscita, è stato prodotto da Alessandro Landini e masterizzato da Marco Ravelli (Pinguini Tattici nucleari, Iside, chiamamifaro, ecc). Nel testo viene raccontata una relazione d’amore in cui è difficile comunicare, la storia di due innamorati che si trovano ad un bivio, lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare da se stessi o restare insieme accettando i difetti del partner.

“Occhi Diamanti è un brano al quale siamo molto legati. Tutto è nato da una una jam session in studio, non appena abbiamo sentito il beat tutto è venuto spontaneo, quasi come se fosse già nella nostra testa”.

Le sonorità del brano spaziano tra Indie Pop, Alt-Pop, e Urban. Un brano up-tempo, spinto da una drum kit 80’s mixata a melodie più energiche di influenza post punk. Il videoclip è stato pubblicato in anteprima il 19 gennaio su Billboard Italia.

“In questo pezzo abbiamo deciso di far vedere un lato della nostra musica che non avevamo ancora mostrato… Batterie energiche, synth e chitarre elettriche fanno da sfondo ad un testo tanto diretto quanto incisivo”.