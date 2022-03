Hiv: i risultati di 5 anni con la terapia BIC/FTC/TAF

Hiv: presentati i risultati a 5 anni di due studi di fase IIU condotti con BIC/FTC/TAF (bictegravir 50 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg compresse)

Durante il CROI 2022, 29a Conferenza virtuale sui Retrovirus e sulle Infezioni Opportunistiche (CROI, Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) sono stati presentati i risultati cumulativi a 5 anni di due studi di fase III (Studio 1489 e Studio 1490) condotti con BIC/FTC/TAF (bictegravir 50 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir alafenamide 25 mg compresse, B/F/TAF). I nuovi dati a lungo termine dimostrano l’alto profilo di efficacia e sicurezza, e l’assenza di fallimento terapeutico dovuto alla resistenza nella popolazione dell’analisi di resistenza finale associata a BIC/FTC/TAF per il trattamento dell’HIV-1 in pazienti adulti naïve.

In entrambe le sperimentazioni, il 98% dei partecipanti che avevano iniziato il trattamento con BIC/FTC/TAF ed erano rimasti nello studio per tutte le 240 settimane hanno ottenuto e mantenuto una carica virale non rilevabile (HIV-1 RNA <50 copie/ml) per tutti e cinque gli anni di follow-up (settimana 240, 1489 n=208/213, Studio 1490: n=218/219, dati mancanti esclusi dall’analisi). Nel corso dei 5 anni dell’analisi sono stati rilevati zero casi di fallimento terapeutico dovuto a resistenza emergente nella popolazione dell’analisi finale di resistenza di entrambi gli studi, a ulteriore dimostrazione del profilo di efficacia e tollerabilità di BIC/FTC/TAF per il trattamento dell’HIV-1 in pazienti adulti naïve al trattamento.

“Questi recenti dati presentati a CROI 2022 ci aiutano a comprendere meglio il ruolo di BIC/FTC/TAF nel trattamento a lungo termine, nonché a dimostrare la soppressione virale a lungo termine e la durabilità”, ha affermato David Alain Wohl, professore di Medicina, Division of Infectious Diseases, the University of North Carolina at Chapel Hill. “Molte delle persone che convivono con l’HIV sono preoccupate della capacità della terapia di ottenere la soppressione virale a lungo termine, poiché probabilmente dovranno ricevere il trattamento per tutta la vita. L’efficacia e la robustezza di BIC/FTC/TAF come regime completo mi aiuta a discutere con il paziente del possibile successo del trattamento a lungo termine”.

I dati supportano l’uso a lungo termine di BIC/FTC/TAF, in assenza di alterazioni significative dei marcatori metabolici, ossei e renali. Tra i partecipanti allo studio, la variazione mediana di peso dal basale alla settimana 240 è stata di 6,1 kg, coerentemente con i dati presentati in precedenza. Lo studio 1489 ha anche dimostrato piccoli impatti sugli esiti di densità minerale ossea (BMD) nel corso dei cinque anni. Le variazioni percentuali medie della BMD dell’anca e della colonna vertebrale fino alla settimana 240 nei partecipanti che ricevevano BIC/FTC/TAF sono state rispettivamente pari a -0,29% e -0,23%. In entrambi gli studi, cinque partecipanti (n=5/634) hanno sperimentato un evento avverso correlato al farmaco in studio che ha portato all’interruzione del farmaco stesso. Inoltre, durante le 240 settimane, in entrambi gli studi sono state osservate variazioni mediane numericamente piccole di eGFR e rapporti colesterolo totale: HDL stabili.

Gli studi clinici 1489 e 1490

Gli studi 1489 e 1490 sono sperimentazioni cliniche di fase III, randomizzate, in doppio cieco, con controllo attivo. Per 144 settimane, partecipanti naïve al trattamento hanno ricevuto in cieco BIC/FTC/TAF (n=634) o una triplice terapia contenente dolutegravir (n=640). L’endpoint primario era la percentuale di adulti con HIV-1 RNA <50 copie/ml alla settimana 48, utilizzando l’algoritmo snapshot della FDA. Gli endpoint secondari includevano l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità valutate fino alle settimane 96 e 144. Oltre la settimana 144, i partecipanti hanno potuto ricevere BIC/FTC/TAF in una fase di estensione attiva in aperto per un periodo massimo di 96 settimane.