Da Creative Europe nuovo bando per reti ed operatori VOD

Aperte le candidature per partecipare al bando “European Video On Demand (VOD) Networks and Operators”, promosso da Creative Europe, il programma dell’Unione europea dedicato al finanziamento dei settori culturali e creativi.

Il bando

Questa call fa parte dei programmi previsti da Creative Europe. Ha come obiettivo la promozione e l’aumento della circolazione di prodotti e contenuti audiovisivi, incrementando il coinvolgimento del pubblico a livello UE e internazionale con tecniche innovative e – quando possibili – digitali.

Il bando intende supportare reti e operatori che offrono (o hanno intenzione di offrire) servizi VOD – Video On Demand a livello europeo.

L’obiettivo è quello di finanziare delle piattaforme VOD che offrono una significativa proporzione di contenuti audiovisivi europei non nazionali. Per farlo si darà loro un’importante boost in termini di accessibilità, visibilità e rilevanza su base globale (e, di conseguenza, in termini di diffusione dei prodotti al di fuori dal territorio europeo).

I soggetti beneficiari e i requisiti previsti per l’accesso al contributo sono visionabili sul sito uspi.it, all’interno dell’Area soci, nella Sezione “05 – Bandi e finanziamenti”. Nella stessa sezione della pagina web di USPI, gli Associati potranno trovare maggiori informazioni sulla scadenza per l’invio della domanda e della documentazione necessaria.