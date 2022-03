“Come Frank” di Francesco Curci ha anche un videoclip

Disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di Come Frank, il nuovo singolo di Francesco Curci, pubblicato per Show In Action

Dopo l’anteprima su Sky TG24 è disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di Come Frank, il nuovo singolo di Francesco Curci, pubblicato per Show In Action e distribuito da Pirames International. Il brano inaugura un nuovo percorso artistico e di vita del cantautore, non a caso è stato pubblicato nel giorno del suo compleanno, dopo tre anni di assenza vissuti alla ricerca di nuove forme espressive e segnati da una radicale trasformazione della sua immagine da cui prende forma una nuova consapevolezza artistica con cui oggi si racconta e che rivendica con tutta la determinazione possibile. Come Frank è infatti un vero e proprio inno alla libertà, un manifesto di emancipazione, un invito ad amarsi ed accertarsi per quello che si è e non per quello che vogliono gli altri «Cercare a tutti i costi di piacere al mondo / E diventare poi la brutta copia di sé stesso», imparando giorno dopo giorno a fare i conti con le proprie paure e insicurezze, a trasformarle in punti di forza per affrontare il mondo spietato che là fuori è sempre «con il dito già puntato a condannare un innocente». Le sonorità elettroniche del brano, a metà tra britpop e urban, ipnotizzano sin dai primi accordi, creando un conturbante gioco di equilibri tra le dimensioni più intimiste delle strofe e quelle dirompenti degli incisi, per un sound che lo stesso artista definisce “kamikaze”, cioè esplosivo.

Con questo brano riparto da zero, scrivo un nuovo capitolo della mia storia personale ed artistica, non a caso esce nel giorno del mio compleanno. In questi anni di assenza mi sono concentrato molto su me stesso, rivoluzionando completamente la mia immagine, consolidando il mio team di lavoro e individuando, insieme al mio nuovo produttore, un suono che mi identificasse. Ne è venuto fuori un sound che definisco kamikaze, cioè dirompente, proprio come mi sento io oggi. Ho acquisito nuove consapevolezze, conquistato una libertà che prima non mi apparteneva e che oggi voglio esprimere attraverso la mia musica. Come Frank è proprio questo, una bandiera di emancipazione in cui celebro la diversità come sinonimo di autenticità, ovvero ciò che ci contraddistingue e ci rende unici. Ci vuole coraggio ad essere sé stessi in un mondo che giudica e punta il dito contro costantemente, ma è questa la vera sfida. (Francesco Curci)

BIO:

Una passione, quella per la musica, scoperta a soli quattro anni quando si esibisce in pubblico per la prima volta, decidendo da quel momento in poi di provare a tutti i costi a trasformare quella passione in professione. Si dedica perciò allo studio del canto e del pianoforte, iniziando a scrivere di suo pugno le prime canzoni e partecipando a numerosi contest nazionali. Nel 2013 esordisce con Capirai che gli vale il Premio miglior brano radiofonico al Festival Estivo di Piombino e resta stabile per un mese nella Absolute Beginners Radio Airplay Chart, la classifica dei brani più trasmessi dalle emittenti radiofoniche degli artisti emergenti italiani. Si trasferisce a Roma, dove porta a termine il suo percorso universitario e si dedica nel contempo anche alla scrittura, pubblicando il romanzo La vita tra le dita e vincendo il Premio Letterario città di Arona G.V.O.Z. con il racconto Volare. Dopo una breve parentesi milanese, approda a Genova dove firma per l’etichetta indipendente Show in Action con cui pubblica i singoli Non lasciarmi (2018), Il sorriso di una sposa (2019) e Sognatori (2019). Il 2022 si apre con un ritorno alla musica: esce infatti, nel giorno del suo compleanno, Come Frank, singolo che inaugura un nuovo percorso artistico e di vita e rivela una rinnovata consapevolezza, nonché il forte desiderio di sperimentare nuove forme espressive.