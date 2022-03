Tumore al seno: grandi benefici dall’attività fisica

Sulla base della letteratura scientifica, gli esperti raccomandano che i pazienti che hanno terminato le cure contro il cancro svolgano almeno 150 minuti di attività aerobica di intensità moderata o 75 minuti di attività aerobica ad alta intensità e almeno due allenamenti di resistenza alla settimana per migliorare la salute generale. Per incoraggiarli a seguire queste raccomandazioni, sono allo studio programmi specifici. Per esempio, in un articolo pubblicato sulla rivista Cancer sono descritti i risultati ottenuti con un programma sviluppato negli Stati Uniti, chiamato Active Living After Cancer (ALAC).

“ALAC è un intervento di gruppo basato sulle prove scientifiche” spiegano i ricercatori dell’Università del Texas che hanno condotto lo studio. “In origine era stato sviluppato e testato per essere praticato da adulti sedentari e sani. Poi è stato adattato per le esigenze delle pazienti sopravvissute al tumore della mammella. Incoraggiandole a fare più esercizio fisico, l’intervento ha oggettivamente migliorato le misure di funzionalità fisica e la salute generale e ridotto il dolore.” Nello specifico, i ricercatori texani hanno dimostrato che questo programma può funzionare anche per le persone tra cui abitualmente si registra un minor grado di aderenza alle terapie, come quelle con un basso livello di istruzione o con limitato accesso all’assistenza sanitaria.

Il programma consisteva in 12 sessioni di gruppo, una a settimana, così articolate: per circa 45 minuti la persona che gestiva l’incontro, adeguatamente formata, illustrava alcuni compiti cognitivi e comportamentali da portare a termine (come fissarsi degli obiettivi, trovare sostegno sociale o identificare luoghi della propria comunità in cui svolgere attività fisica); per una decina di minuti si faceva esercizio (facendo per esempio zumba, pallavolo o anche solo passeggiando) e nell’ultima mezz’ora dell’incontro si parlava di argomenti legati alla condizione di ex pazienti di tumore (per esempio la nutrizione, lo stress emotivo, la fatigue). Al termine delle 12 settimane, la resistenza all’attività fisica (valutata misurando la distanza percorsa in 6 minuti di cammino e il numero di volte in cui le pazienti si alzavano e si risedevano sulla sedia in 30 secondi) e la qualità di vita mentale e fisica (valutate con un questionario) erano oggettivamente migliorate. “Gli effetti sulla funzionalità fisica osservati nel nostro studio sono particolarmente degni di nota, perché le donne che superano il tumore del seno sviluppano fragilità a un’età più precoce delle donne che non hanno avuto il cancro e questa fragilità aumenta il rischio di cadute, fratture e conseguente disabilità e perdita di indipendenza” sottolineano gli autori dello studio.