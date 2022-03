Solo Pietro online con il nuovo singolo “Sipario”

Solo Pietro intreccia melodie di pianoforte e intensi versi autobiografici per un nuovo secondo brano incredibilmente sentito

Sipario è secondo singolo di Solo Pietro, fuori per Uma Records e distribuito da Sony Music Italy. Il giovane cantautore ha la capacità di sciogliersi nei suoi sentimenti mentre crea melodie con il piano, catturando la luce e l’ombra del mondo e descrivendole in modo crudo e mai banale. L’impostazione lirica della sua voce non fa altro che accrescere l’emotività dei brani, delle pop ballad estremamente moderne in cui l’anima cantautorale viene cullata da chitarre e ritmi che rafforzano l’impatto emotivo del pianoforte. Sipario è un brano dedicato a chi vuole ricominciare, a chi cerca un confronto e a tutti gli ultimi romantici rimasti.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3oaYayq

Sipario è una riflessione, un dialogo con me stesso, in cui mi cerco e in cui mi dico tutto senza mezzi termini. Scrivere questa canzone mi ha permesso di togliermi un grande peso e di sfogare tutta la rabbia e tutte le cose che non volevo ammettere a me stesso, per questo, renderla pubblica, mi sembra come presentare parte di me a chiunque la ascolti. (Solo Pietro)

BIO

Solo Pietro, pseudonimo di Pietro Bombardelli è un progetto che prende vita lungo il 2021 con diversi risultati positivi come l’esibizione a “Estate Sforsesca 2021” continua poi con l’uscita del singolo “Maschere” per UMA Records e distribuito da Sony Music Italy. Il 28 gennaio 2022 pubblica “Sipario“, il suo secondo singolo.