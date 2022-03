Previsioni meteo 19 marzo 2022: piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 19 marzo 2022: ondata di maltempo sulle regioni meridionali, con piogge e temperature in calo

Condizioni meteo all’insegna del maltempo su parte dell’Italia a causa del cedimento dell’anticiclone e dell’arrivo di correnti fredde e instabili. Il peggioramento del tempo, che già dalla giornata di ieri ha portato piogge al meridione, anche nella giornata di oggi non darà tregua. Avremo infatti precipitazioni sulle regioni peninsulari e sulle Isole maggiori, mentre sul resto della Penisola il clima sarà ancora asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora tempo instabile al Centro-Sud, con possibili nevicate a quote collinari lungo l’Appennino. La prossima settimana, inoltre, vedrà note instabili soltanto al Sud, mentre le altre regioni saranno protette dall’alta pressione.

Intanto per oggi, sabato 19 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità al Nord-Ovest ed ampi spazi di sereno al Nord-Est. Al pomeriggio fenomeni sparsi lungo l’arco alpini con neve oltre i 1400 metri. In serata ancora precipitazioni sparse sui settori alpini e prealpini con neve oltre i 900-1000 metri, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno sui settori adriatici. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori Tirrenici. Al pomeriggio precipitazioni in Appennino con neve oltre i 13000 metri, variabilità asciutta altrove. In serata locali piogge sulle coste del Lazio, asciutto con cieli poco nuvolosi altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo asciutto nel corso della giornata con nubi sparse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni, il tempo si manterrà stabile sulle coste e sui settori interni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su Isole Maggiori e Calabria, isolati fenomeni anche tra Puglia e Basilicata e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni su Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e spazi di sereno sui settori adriatici. Neve fin verso i 900-1300 metri. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria instabilità diffusa con piogge nella giornata su gran parte della regione, più abbondanti sui settori meridionali; neve fino a 1200 1400 metri di quota. Residue piogge anche in serata sui settori settentrionali e sulle coste meridionali, neve oltre i 1000 metri.

Temperature minime e massime stabili o in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.