Previsioni meteo 18 marzo 2022: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 marzo 2022: cedimento dell’alta pressione sulle regioni centro-meridionali. Temperature in calo e piogge sparse

Peggioramento delle condizioni meteo in queste ore sulle regioni centro-meridionali. Dopo una fase stabile grazie alla presenza dell’anticiclone, correnti più fredde e instabili raggiungeranno il Centro-Sud, portando piogge sparse specie sulle aree meridionali della nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo invece cieli coperti ma senza precipitazioni significative al Centro-Nord, dove la siccità continua ad essere un grande problema.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana continuerà ad affluire aria fredda dai Balcani, con clima più freddo al meridione. Nel corso del weekend il tempo risulterà instabile al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo sarà più stabile. La prossima settimana, inoltre, vedrà note instabili soltanto al Sud, mentre le altre regioni saranno protette dall’alta pressione.

Intanto per oggi, venerdì 18 marzo 2022, al Nord Italia al mattino al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo sulle Alpi con neve oltre i 1300-1600 metri, invariato altrove. In serata fenomeni isolati sulle Alpi centro-occidentali, asciutto sul resto del Nord con cieli per lo più nuvolosi.

Al Centro cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolati fenomeni sull’Appennino abruzzese con neve oltre i 1400 metri, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

In Toscana molte nubi irregolari sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio su tutto il territorio con tempo asciutto; anche in serata il tempo si manterrà stabile con molte nubi su coste e zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con nuvolosità in transito e precipitazioni sparse. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ulteriore peggioramento in Sardegna con possibili temporali.

In Calabria tempo instabile con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutta la regione, più intense sulle zone orientali; in serata non si attendono miglioramenti e le precipitazioni saranno estese su tutti i settori.

Temperature minime in lieve calo al Centro-Nord e in aumento al Sud e sulle Isole, massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.