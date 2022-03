“Notti insonni” è il nuovo singolo di Aka Steve

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Notti Insonni” (Kimura, Radiocoop Edizioni) , il nuovo singolo di Aka Steve

“Notti Insonni” è un brano Rap/Trap che presenta sfumature melodiche la cui base o beat instrumental è stata rielaborata con note di pianoforte rispetto a quella di partenza, così da rendere il brano personale ed esclusivo. L’artista ha scritto questo testo per sé stesso e per chi come lui ha vissuto dei periodi difficili.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Notti Insonni è un brano che raffigura diversi punti di vista e riflessioni da parte di chi non riesce a dormire poiché ha troppo a cui pensare e troppe cose che non vanno. È quindi uno sfogo personale per liberarsene metaforicamente parlando. Ho scelto questo brano come primo singolo perché rappresenta il mio attuale stato d’animo, ed ha quindi per me un grande valore. Inoltre, credo che in molti si possano immedesimare in quello che ho scritto.”

Per il videoclip di Notti Insonni è stata scelta la soluzione del visual video, realizzato dai ragazzi di Vivo Rec Film. Protagonisti del video Aka Steve e il testo del brano che il giovane rapper scrive a lume di candela tra posacenere e fogli accartocciati in una delle sue tante notti passate in bianco a riflettere e comporre.

Biografia

Steve Giustiniani, nato a Bologna il 5 Giugno 2000, cresce in un paesino di campagna. Fin da ragazzino si appassiona al mondo della musica dove trova una vocazione e un rifugio dai momenti difficili, in particolare nel genere Rap Old School. Inizia praticando il freestyle in compagnia di amici a 14/15 anni, poi il suo interesse si trasforma in passione ed inizia quindi a scrivere brani suoi, accantonando l’improvvisazione e Freestyle. Comincia a registrare i suoi brani in studio per prendere confidenza con il microfono e con tutto ciò che riguarda la registrazione; ha partecipato inoltre al Tour Music Fest edizione 2021 nella categoria Rapper. Al momento sta lavorando per produrre il suo primo album, anticipato da alcuni suoi singoli che verranno pubblicati a breve.