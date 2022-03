Marche Multiservizi vince il premio Top utility sostenibilità

Marche Multiservizi vince per il secondo anno di fila il premio “Top utility sostenibilità”: l’azienda è stata selezionata in una rosa prestigiosa di imprese

Marche Multiservizi per il secondo anno consecutivo si aggiudica il premio ‘Top utility sostenibilità’, che va ad aggiungersi al premio ‘Top utility assoluto’ ricevuto nel 2016 e al ‘Top utility territorio e consumatori’ del 2012. Il premio è stato conferito all’azienda di servizi marchigiana, selezionata in una rosa prestigiosa di imprese che comprende A2A, Gruppo Cap, Enel ed Estra, per l’ottima performance complessiva registrata in tutte le tre dimensioni (ambientale, sociale e di governance) che costituiscono i pilastri della sostenibilità aziendale.

“La sostenibilità è uno degli elementi che trasformerà il contesto socio-economico – sottolinea in una nota il presidente di Marche Multiservizi, Daniele Tagliolini -.I sistemi messi in campo negli ultimi decenni hanno estratto risorse a ritmi insostenibili. Noi, invece, vogliamo creare valore rispettando equilibrio ed impronta ambientale. Di questo si sta maturando maggiore consapevolezza da parte di tutti, cittadini e imprese, ed un contesto preparato consente di cogliere l’opportunità del cambiamento. Questa è stata la sfida che la nostra azienda ha saputo cogliere”.

IL “BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ” DI MARCHE MULTISERVIZI

Marche Multiservizi ricorda che la sostenibilità è oggetto ogni anno di una specifica forma di rendicontazione, il bilancio di sostenibilità, che assicura a tutti gli interlocutori un’informazione completa e tempestiva sugli impatti sociali e ambientali dell’azienda. Nel bilancio vengono illustrati attività, risultati e obiettivi che caratterizzano l’impegno dell’azienda su questo fronte. Si va dai risultati più recenti, come la certificazione Iso 50001 che riconosce l’eccellenza nell’uso efficiente dell’energia, ad aspetti ormai consolidati, che ogni anno vengono puntualmente confermati: le performance nella gestione dei rifiuti urbani e nell’effettivo recupero dei materiali correttamente conferiti, oggetto di specifica rendicontazione con il report ‘Sulle tracce dei rifiuti’ ed i controlli a garanzia della qualità dell’acqua del rubinetto, dettagliati nel report ‘In buone acque’.