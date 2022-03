Iggy Pop in concerto il 5 luglio 2022 a Mantova

Concerti: Iggy Pop, l’Iguana del Rock, con la Free Band sarà il 5 luglio a Mantova per un concerto unico con l’Orchestra

È fissato per martedì 5 luglio in Piazza Sordello a Mantova l’esclusivo appuntamento che vedrà Iggy Pop in concerto con la Free band e l’Orchestra da Camera di Mantova. Nell’unica tappa italiana del suo tour europeo, l’icona della musica internazionale presenterà, nella speciale cornice della città rinascimentale, uno spettacolo senza precedenti: incentrato sui brani più celebri di Pop, lo show vanterà la prestigiosa collaborazione dei 18 elementi della storica Orchestra da Camera di Mantova. Un appuntamento unico, con posti a sedere, le cui prevendite saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 28 febbraio sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone.

L’evento, distribuito da BPM Concerti, è presentato da Shining Production in collaborazione con il Comune di Mantova nell’ambito della rassegna Mantova Live Estate. Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto di Iggy Pop e la Free Band con l’Orchestra da Camera di Mantova.

IGGY POP AND THE FREE BAND

WITH MANTOVA CHAMBER ORCHESTRA

5 luglio 2022 – Mantova Live Estate – Piazza Sordello

Biglietti disponibili su Ticketmaster e Ticketone

Per info: https://mantova-live.it/