Emofilia: esperti MEMO consigliano più attività fisica

Emofilia: un gruppo di esperti italiani riuniti nel gruppo MEMO (Movement for Persons With Haemophilia) consiglia di fare più attività fisica

I medici dovrebbero fare di più per incoraggiare le persone con emofilia a intraprendere una regolare attività fisica e sportiva. E’ questo il messaggio chiave di un gruppo di esperti italiani riuniti nel gruppo MEMO (Movement for Persons With Haemophilia) che hanno pubblicato su Blood Transfusion un documento di consenso.

“L’attività fisica regolare può aumentare la stabilità e la funzione delle articolazioni, ridurre il rischio di lesioni e migliorare la qualità della vita nelle persone con emofilia”, hanno scritto gli esperti.

L’attività fisica non è solo raccomandata dalla Federazione Mondiale dell’Emofilia per le persone con questo disturbo emorragico, ma anche raccomandata per tutti, a seconda della loro età, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le persone con emofilia “non sono esenti” dalle raccomandazioni dell’OMS, ha osservato Chiara Biasoli dell’unità di medicina trasfusionale e del Centro per i disturbi emorragici ereditari, Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, Italia, e i colleghi membri del gruppo di esperti.

Progetto di consenso degli esperti MEMO

Per aiutare i medici a decidere quando e come raccomandare l’esercizio fisico alle persone affette da emofilia, Biasoli e colleghi hanno avviato il progetto di consenso degli esperti MEMO. L’obiettivo era quello di offrire una chiara guida pratica per la pratica di routine.

Il progetto è iniziato con un nucleo di 11 esperti di emofilia che si sono incontrati virtualmente all’inizio del 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Il comitato scientifico MEMO, come è stato chiamato, ha formulato una serie di dichiarazioni di consenso che ha poi sottoposto ai membri dell’Associazione Italiana dei Centri Emofilia, chiedendo loro di votare online il loro livello di accordo con ciascuna dichiarazione.

Un approccio Delphi modificato è stato utilizzato per raggiungere il consenso, con le affermazioni che hanno ottenuto un punteggio di 7 o superiore su una scala di valutazione a 9 punti, passando al turno successivo di votazione. È stato effettuato un totale di tre turni di voto, che hanno preso in considerazione le opinioni di 40 esperti, nel complesso.

Panoramica delle dichiarazioni di consenso MEMO

Le dichiarazioni di consenso MEMO coprono tre aree tematiche: le prime quattro dichiarazioni si concentrano sull’impatto dell’emofilia sul movimento, le successive tre forniscono raccomandazioni sull’attività fisica e le ultime tre riguardano la scelta e la gestione delle attività sportive.

Per quanto riguarda l’impatto dell’emofilia sul movimento, Biasoli e colleghi hanno notato che “il sovrappeso e l’obesità sono un problema crescente nei PwH” e, a causa della loro nota associazione con la cattiva salute fisica, devono essere affrontati con urgenza.

Forse è in gioco “l’educazione insufficiente da parte degli ematologi e di altri specialisti “, hanno suggerito. È importante notare che nei bambini, “le paure dei genitori con conseguente iperprotezione” possono essere fattori che contribuiscono a ridurre la quantità di movimento che viene svolta.

Non solo il movimento è benefico per migliorare la funzione articolare, hanno dichiarato, ma è anche fondamentale per migliorare la densità ossea e ridurre il rischio di emorragie articolari.

Anche le persone con inibitori dovrebbero essere incoraggiate ad essere attive più regolarmente, ha detto il gruppo di esperti. Questo dovrebbe naturalmente essere fatto con “particolare cautela e monitoraggio dell’efficacia della profilassi per la prevenzione degli eventi emorragici acuti, in modo che l’attività fisica sia condotta in sicurezza”.

Le raccomandazioni del panel sulle attività sportive includono il consiglio di lavorare in un team multidisciplinare che coinvolge ematologi, specialisti muscoloscheletrici e specialisti in medicina dello sport, con questi ultimi che aiutano a decidere quale attività sportiva potrebbe essere più appropriata. Suggeriscono anche che la partecipazione allo sport dovrebbe essere incoraggiata fin dalla giovane età, notando che la Canadian Hemophilia Society ha pubblicato alcuni buoni consigli a questo proposito.

Accanto alle raccomandazioni, il gruppo di esperti MEMO ha creato quattro “piramidi del movimento” per aiutare i medici a visualizzare e discutere le raccomandazioni con i loro pazienti.

“L’attività fisica può essere considerata un intervento a basso costo che può prevenire/ridurre l’insorgenza di malattie croniche e dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata”, hanno concluso Biasoli e i membri del panel di esperti MEMO.

