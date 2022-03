All’Istituto Jam Academy 8 borse di studio

Previste borse di studio per 4000 euro per gli studenti dei Bachelor of Arts di Jam Academy, l’istituto musicale

L’istituto musicale https://www.centromusicajam.it ha emesso un bando per l’assegnazione di 8 borse di studio da 500 euro l’una, da utilizzarsi nel corso del prossimo accademico, per gli studenti del primo e secondo anno degli indirizzi Performance e Production.

L’assegnazione delle borse avverrà sulla base di una graduatoria a scorrimento che sarà stilata in relazione ai seguenti: competenze musicali, curriculum artistico, data di iscrizione.

Il corso in Music Performance permette di trasformare la passione per la musica in lavoro, diventando un musicista professionista. Il corso Bachelor in Music Performance è infatti concepito sul modello delle più avanzate scuole e università della musica del mondo, offrendo una formazione globale che comprende strumento, armonia, ear training, pianoforte complementare, lettura, analisi dell’ascolto, musica d’insieme, interplay, marketing e auto-promozione. La metodologia d’insegnamento all’interno dei corsi si basa su un approccio di derivazione anglosassone: focus del metodo è l’esercizio della pratica dell’atto di “fare musica”, che si concretizza nell’attività della live music con le eccellenze del panorama musicale italiano.

Il corso in Music Production consente di diventare un Sound Designer professionista con una conoscenza approfondita della strumentazione tecnica di studio e della teoria musicale in grado di dare forma sonora appropriata e professionale utile alla realizzazione di un progetto artistico proprio o commissionato, una conoscenza del mercato dell’industria musicale, delle sue opportunità e delle sue occasioni, della pratica della comunicazione pubblicitaria digitale e delle principali tecniche di “digital marketing”. Il corso fornisce le competenze, le conoscenze e l’esperienza necessaria per Produrre, Mixare e Masterizzare musica. Il programma di studio dell’accademia Jam affronta, oltre alle materie tecniche utili per il lavoro di fonico, lo studio di tutte le tematiche riguardanti la conoscenza della musica teorico/pratica e della produzione e post-produzione musicale. Ci prefiggiamo l’obiettivo di trasformare i nostri allievi in figure professionali con titoli di studio riconosciuti a livello internazionale, in grado di pensare, suonare e produrre brani adatti al mercato dell’industria musicale: produzione audio, post-produzione audiovisiva, creazione di contenuti musicali per i New Media e molto altro ancora.