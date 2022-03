Per la Festa del Papà il pullover a trecce firmato Malo Cashmere

Idee regalo per il 19 marzo 2022: Festa del Papà. Il pullover a trecce firmato Malo Cashmere in bio-cotone con effetto “brush”

Per la Festa del Papà un dono speciale: il pullover a trecce in bio-cotone firmato Malo Cashmere. Un girocollo sui toni del turchese oltremare, ottenuto grazie a diversi passaggi: tessitura, rimagliatura e infine una speciale tecnica di tintura denominata “brush effect”, realizzata completamente a mano. Una sorta di spennellatura del capo che restituisce un effetto “tela dipinta” e tridimensionale.

Malo, brand iconico del Made in Italy, celebra il 19 marzo con un capo prezioso, sintesi di abili gesti artigiani che sanno trasformare fibre preziose in trame armoniose e infine in maglie e maglioni di grande qualità.

L’ultimo passaggio è il caldo abbraccio di un capo in grado di regalare emozioni, creato per essere indossato, vissuto e tramandato generazione dopo generazione.

Un processo lento e meticoloso dove materiali superiori dialogano con rigorose tecniche artigianali garantendo risultati estetici d’eccezione, perfezione nei dettagli e comfort assoluto.

Il pullover fa parte della nuova collezione PE 2022, En plein air. Una collezione che esprime tutta la voglia di vivere liberi e in sintonia con il mondo che ci circonda, senza rinunciare alla classe, al lusso soffuso e all’eccellenza firmati Malo.

Girocollo a trecce in bio cotone: € 600,00

Shop online: malo.it