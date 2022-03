Il 27 maggio la XVI edizione di ..incostieraamalfitana.it

Prime anticipazioni in vista della sedicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, previsto il 27 maggio

Prime anticipazioni per la sedicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, previsto il 27 maggio prossimo a bordo della motonave “Uragano” della Travelmar.

Poi saranno i sagrati delle chiese di Praiano e Conca dei Marini, il Convento di San Domenico di Maiori, la piazza-salotto di Atrani, le piazzette della pasta a mano di Minori, la terrazza della Torre Vicereale di Cetara, le sale affrescate di Palazzo Mezzacapo di Maiori, il Sentiero dei Limoni tra Minori e Maiori, il Giardino Segreto dell’Anima di Tramonti, il fronte mare di Marina di Vietri, chiese e teatri di Salerno, il consesso consiliare di Tramonti, sedi associative salernitane, ad accogliere fino al 17 Luglio 2022 i “Salotti letterari” con i 40 autori di novità letterarie in concorso per il Premio costadamalfilibri, opera del maestro ceramista vietrese Nicola Campanile, nelle sezioni Narrativa/Saggistica, Giallo/Noir, Antologia. Ne parliamo con il direttore organizzativo del festival Alfonso Bottone: “La cerimonia di consegna dei Premi “costadamalfilibri” anche quest’anno avrà come scenario le suggestioni del borgo marinaro di Cetara il 16 luglio.

La sedicesima edizione di ..incostieraamalfitana.it aggiunge una Serata di Gala domenica 17 luglio sulla terrazza sul mare della piazzola d’attracco delle motonavi a Marina di Vietri sul Mare”. E aggiunge: “Ulteriori novità della XVI edizione di ..incostieraamalfitana.it sono quelle segnate da alcuni “ritorni”: eventi che, causa, la pandemia, non eravamo riusciti a proporre nelle ultime due annate del festival. A cominciare dal “Premio inPace”, rivolto a tutti quegli organismi che, nel nostro Paese, lavorano, a volte nel più assordante silenzio, a costruire ponti di fratellanza ed uguaglianza tra i popoli, per cercare di far cessare odi e violenze sul nostro pianeta. Per proseguire con una riedizione sperimentale della “Fiera del Libro…in riva al mare”, protagonista ad Atrani nei giorni 5-6-7 luglio”.

A proposito poi di protagonisti, lo saranno, come sottolinea ancora, con evidente soddisfazione, Alfonso Bottone, i ragazzi e le ragazze delle Scuole Medie Superiori della Costa d’Amalfi, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Intanto inizia la marcia di avvicinamento alla sedicesima edizione della Festa del Libro in Mediterraneo. “Il 26 marzo” – ci anticipa il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it – “a Cetara consegneremo i riconoscimenti ai vincitori delle 5 sezioni della 8a edizione del Concorso nazionale “…e adesso raccontami Natale””.

Come apprendiamo dallo stesso Alfonso Bottone, questo è solo il primo tassello di quel puzzle incalzante di avvenimenti che hanno reso questo mezzo di promozione culturale uno strumento efficace di ulteriore valorizzazione del territorio costiero: “In questo mese di gennaio, infatti, accanto a concorsi ormai collaudati come “Scrittore in…banco” per ragazzi/e delle Scuole Medie Superiori italiane, invitati a realizzare un breve racconto, partendo dal tema della XVI edizione di ..incostieraamalfitana.it “Abbiamo diritto alla Dignità per aver diritto alla Vita”, con l’ausilio straordinario del Parlamento della Legalità Internazionale; o come le favole di classe di “Favolando”, rivolto invece alle Scuole Primarie (premiazione per entrambi le iniziative il 28 maggio a Maiori); troviamo anche il concorso di poesia in lingua italiana legato al mondo dei fiori e delle piante della 8a edizione del Premio Giardino Segreto dell’Anima” (premiazione l’8 luglio a Tramonti); la seconda edizione poi del contest poetico promosso dall’Associazione culturale Poesie Metropolitane”, con la realizzazione di panchine poetiche e premiazione il 1 luglio a Conca dei Marini; e, assoluta novità, il Concorso di Narrativa internazionale “I racconti della “Divina”, tra il verde, il giallo e il blu della Costiera Amalfitana”, inediti e neppure in fase di pubblicazione, con premiazione il 7 luglio ad Atrani.

Passando, a febbraio, dai whatsapp d’amore inviati il giorno di San Valentino al proprio partner per la 6a edizione di “Caro Amore ti scrivo…”, con premiazione il 25 marzo ad Atrani; e ad aprile “100 poeti e poetesse lungo il Sentiero dei Limoni” tra Minori e Maiori, con declamazione dei versi e assegnazione del Premio Azienda agricola “Cuonc Cuonc” il 30 maggio”.