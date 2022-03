Fabio Martorana online con “Essere come sei”

“Essere come sei” è il nuovo singolo di Fabio Martorana: il brano contro ogni pregiudizio è disponibile in digitale

“Essere Come Sei” è il nuovo singolo di Fabio Martorana. Già attore e regista, da sempre appassionato di musica dopo il successo del suo primo singolo, “Anima Bianca” (colonna sonora del film “Oltre le nostre vite” prodotto dalla Essence), scrive il suo secondo brano, che non è solo una canzone, ma un inno alla libertà di amare oltre i confini e i pregiudizi imposti da una società, ormai, sempre più orientata verso l’apparenza.

Il messaggio di Fabio è chiaro: “L’amore è amore sempre! È dentro ognuno di noi e dentro ogni cosa, indipendentemente dal sesso e dal colore della pelle”. “Non nasconderti da me… da…te da noi…” Il verso che ci dice quanto sia importante per tutte le persone poter amare liberamente senza inutili pregiudizi. Con uno stile rock inconfondibile e la sua voce profonda, “Essere come sei” ci racconta dell’amore che due persone possono e devono vivere, “Tu sei la libertà di essere fragile”, sottolinea Fabio Martorana, perché il dono più prezioso è quello di potersi sentire liberi di essere fragili. La musica e il testo nascono da una profonda riflessione, le emozioni provate dall’autore si trasformano in suoni e parole che arrivano dritte al cuore.

“Non si può più avere paura di esprimere l’amore”. (Fabio Martorana)

VIDEO YOUTUBE di ESSERE COME SEI:

https://www.youtube.com/watch?v=XmyEHZcQppM

Biografia

Fabio Martorana nasce in Sicilia nel 1981, nella cittadina di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Si trasferisce a Milano dove sfila come modello per i più famosi brand, successivamente si trasferisce a Latina, poco più che ventenne, studia anche a Roma teatro e recitazione, consegue due lauree: una in Ingegneria Civile e una in Scienze della Formazione.

Inizia la sua carriera da imprenditore senza tralasciare lo studio da attore, cantante e musicista.

Frequenta un’Accademia della Capitale e corsi di perfezionamento, masterclass per attori e laboratori con varie metodologie di recitazione. Fabio Martorana ha all’attivo numerose performance teatrali e cinematografiche e partecipazioni in programmi televisivi a carattere nazionale. Nel 2020 nasce la sua casa di produzione “Essence”. Nel 2021 il suo primo singolo “Anima bianca”, colonna sonora del film “Oltre le nostre vite” che lo vede attore protagonista e regista.