EMA approva Apexxnar, vaccino pneumococcico coniugato 20-valente

L’Agenzia Europea del Farmaco ha approvato il vaccino pneumococcico coniugato 20-valente, che sarà commercializzato nell’UE con il nome commerciale Apexxnar

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha approvato il vaccino pneumococcico coniugato 20-valente, che sarà commercializzato nell’Unione Europea (UE) con il nome commerciale Apexxnar. Il vaccino è approvato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia invasiva e della polmonite causate dallo Streptococcus pneumoniae negli individui di età pari o superiore ai 18 anni.

“L’autorizzazione EMA di Apexxnar per gli adulti conferma l’impegno costante di Pfizer nel contribuire alla prevenzione di determinate malattie respiratorie infettive potenzialmente gravi, tra cui la malattia pneumococcica invasiva e la polmonite” ha dichiarato Nanette Cocero, Ph.D., Global President di Pfizer Vaccines. “Questo vaccino aiuta a proteggere dai 20 sierotipi contenuti nel vaccino e l’approvazione di oggi offre agli adulti, attraverso la somministrazione di una sola dose, la più ampia protezione da sierotipo tra tutti i vaccini pneumococcici coniugati disponibili in Europa.”

L’autorizzazione di oggi fa seguito al recente parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA che si è espresso il 17 dicembre 2021. L’autorizzazione è valida in tutti i 27 Stati membri della UE, oltre all’Islanda, al Lichtenstein e alla Norvegia. L’EMA aveva precedentemente accettato la revisione della Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (MAA) di Pfizer per il candidato vaccino pneumococcico coniugato 20-valente nel febbraio del 2021.

L’autorizzazione EMA per il vaccino 20-valente si basa sulle evidenze di un programma clinico condotto su adulti, comprendente i trial di Fase 1 e 2 e tre trial di Fase 3 (NCT03760146, NCT03828617 ed NCT03835975) che hanno descritto la sicurezza e hanno valutato l’immunogenicità del vaccino. Oltre 6.000 soggetti adulti di età pari o superiore ai 18 anni sono stati arruolati nei tre trial di Fase 3, inclusi adulti di 65 anni e più. Nella popolazione sono stati inclusi adulti con condizioni mediche croniche stabili, adulti naïve al vaccino pneumococcico e adulti con una storia di precedente vaccinazione pneumococcica.

Informazioni sul vaccino pneumococcico coniugato 20 valente

Il vaccino pneumococcico coniugato di nuova generazione di Pfizer, 20 valente, include i coniugati polisaccaridici capsulari per i 13 sierotipi (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F) già presenti in PREVENAR 13® (vaccino pneumococcico coniugato 13-valente [proteina difterica CRM197]). Il vaccino contiene anche coniugati polisaccaridici capsulari per altri sette sierotipi (8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F e 33F) che provocano la malattia pneumococcica invasiva (IPD) e sono stati associati a elevati tassi di mortalità, antibiotico-resistenza e/o meningite. Il nuovo vaccino contiene la più ampia copertura sierotipica tra tutti i vaccini coniugati disponibili e aiuta a proteggere dai 20 sierotipi di Streptococcus pneumoniae in esso contenuti.