“Antigang: nell’ombra del crimine” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Antigang: nell’ombra del crimine”: la trama del thriller francese con Jean Reno e Caterina Murino

Sarà un venerdì sera all’insegna dell’adrenalina quello in programma su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) il 18 marzo con il film “Antigang: nell’ombra del crimine”, in onda alle 21.20. Un thriller di nazionalità francese che vede protagonista Jean Reno nei panni del comandante di un’unità d’intervento della polizia parigina, alle prese con una spregiudicata banda di rapinatori. Diretto da Benjamin Rocher, il film mescola l’atmosfera del polar francese al look più sporco e muscolare del poliziesco d’azione, nel solco del successo d’Oltremanica della saga The Sweeney. Nel cast anche Caterina Murino.