Alex Caffi Motosport rilancia Tziortzis nella EuroNascar 2022: il giovane driver cipriota, al volante della FJ n.5, sarà di nuovo protagonista nella categoria EN2

Prosegue la collaborazione di Academy Motosport / Alex Caffi Motosport con il pilota Vladimiros Tziortzis nella Nascar Whelen Euro Series 2022. Il driver cipriota classe 1997 sarà di nuovo protagonista nella categoria EN2, quest’anno alla guida della stock car FJ n.5 del team toscano.

Lo scorso anno Tziortzis ha concluso il campionato al sesto posto, conquistando una pole position, ben quattro podi e numerosi piazzamenti in top-5, risultati che alla vigilia della nuova stagione in partenza sul circuito tedesco di Hockenheim il 9-10 aprile lo fanno ben sperare: “Sono molto contento di rimanere in Academy Motosport / Alex Caffi Motosport anche nel 2022 – ha dichiarato Tziortzis -; spero che questa sia l’annata migliore per tutti. Il mio obiettivo è conquistare il titolo della Euronascar 2 cercando di vincere più gare possibili. Malgrado degli ottimi risultati, nel 2021 alcuni imprevisti tecnici hanno condizionato il nostro cammino: confido che siano un lontano ricordo, cosi da poterci concentrare esclusivamente sui risultati personali come pilota ma anche di tutto il team. Ringrazio la squadra per la fiducia che mi ha riservato per questa nuova sfida, sono pronto a dare il massimo perché nel mirino c’è il primo posto”.

Lo stesso desiderio di rilancio traspare dalle parole del team manager di Academy Motosport Federico Monti, che riaccoglie così in squadra il giovane pilota di Cipro: “Siamo orgogliosi che Vladimiros abbia deciso di tornare in pista con noi, rinsaldando la consapevolezza di essere una realtà competitiva, professionale e seria. Ci impegneremo al massimo per ripagare la sua fiducia, è un pilota che merita tutti gli strumenti necessari ad arrivare in fondo al campionato con un ottimo ‘score’. E’ un ragazzo che sa ‘fare squadra’, sempre in accordo con i compagni e i membri del team. Sono certo che si divertirà e che insieme otterremo risultati importanti”.

Calendario Nascar Whelen Euro Series 2022: 9/10-04.Hokenheim (DE) – 14/15-05 Valencia (E) – 11/12-06 Brands Hatch (GB) – 9/10-07 Roma Vallelunga (IT) – 03/04-09 Most (CZ) – 08/09-10 Zolder (BE) 29/30-10 Rijeka (HR).