“A capofitto” è il nuovo singolo di Santa Rosalia

Disponibile online “A capofitto”, il nuovo singolo del misterioso collettivo Santa Rosalia: il brano è fuori per Dischi Fantasma e in distribuzione Artist First

Esce “A capofitto“, il nuovo singolo del misterioso collettivo Santa Rosalia (fuori per Dischi Fantasma e in distribuzione Artist First). Un brano che si svela come una metafora della potenza dell’amore. Che non ha genere ma solo sentimento. Perché quando questo sentimento invade la nostra persona si è capaci di tutto, anche di affrontare un tuffo chilometrico da “un trampolino infinito”.

Ora mi butto giù

A capofitto

Dopo che ho sempre avuto paura del rischio

Ma adesso che il vento carteggia la mia pelle

Non vedi che sei l’unico pensiero che ho in mente?

Santa Rosalia non esiste in senso materiale, si impersonifica nella musica che ascolterete rimanendo priva di corpo. Per lei, la forma non ha alcun valore. Il suo impegno rimane fedele alla scrittura dei testi e delle musiche che hanno come compito quello di proteggere le anime tormentate dalla malinconia.