Vinci Luglio online con il singolo “Usciamo insieme”

“Usciamo Insieme” è il debut single della cantautrice “Vinci Luglio”, disponibile al seguente link: https://ada.lnk.to/UsciamoInsieme. Il brano si è classificato al secondo posto alla trentesima edizione del “Festival Città di Caltanissetta” (presidente di giuria, Beppe Vessicchio).

La canzone, distribuita da ADA Music Italy, è stata prodotta con Luca D’Aversa e la supervisione di Marta Venturini, presso lo Studio Nero (Calcutta, Coez, Emma Marrone, Ghemon, ecc.), a Roma.

“I miei brani nascono sulla banchina di un treno o sul vagone della metro, qualcuno anche in ufficio. Ho scelto questo brano per segnare il mio esordio da solista perché è per me la diapositiva di un evento privato ben preciso. Fotografa infatti quel momento, dopo la fine di una relazione, in cui ci si scopre soli e liberi, con dentro una spudorata voglia di leggerezza. È il momento in cui si inizia a frequentare altre persone, ma niente di serio. Non c’è spazio per dispiacersi e le delusioni durano quanto un mal di testa da hangover”.

Il sound mescola la tradizione melodica italiana con le sonorità d’oltreoceano, ispirandosi al pop di Battisti con un po’ di Tame Impala, passando per l’influenza degli ultimi lavori di Di Martino, conterraneo dell’artista.

“Questo brano rappresenta la mia rinascita in musica. Infatti, la fine di un evento drammatico come il primo lockdown ha coinciso per me con la fine di una relazione molto dolorosa. Con questa canzone ho rimesso insieme i cocci e mi sono in qualche modo ricostruita. C’è un passaggio della canzone che dice ‘voglio solo cantare canzoni al chiaro di luna’. Ecco, lo considero il mio manifesto: chi sono e soprattutto chi voglio essere, quello che voglio adesso dalla mia vita. La pandemia ha fatto sì che lasciassi Milano per tornare nella mia terra. La distanza fisica dai membri della band, ma soprattutto una nuova esigenza espressiva, hanno portato alla nascita del mio progetto personale. Oggi mi chiamo Vinci Luglio e sotto questo nome esce “Usciamo Insieme”.

Vinci Luglio è Vincenza Giglione, 31 anni, originaria di un piccolo paesino dell’entroterra siciliano. Il canto e la musica la accompagnano da sempre. Dietro grande insistenza, riceve a 6 anni da suo padre la prima tastiera elettronica. Inizia a cantare nel coro della chiesa e durante gli spettacoli organizzati a scuola e in paese. Durante l’adolescenza prende parte a due cover band e inizia a scrivere i primi testi. A 19 anni si trasferisce a Milano, e a 24 a Londra. Proprio nel Regno Unito comincia a scrivere le sue prime vere canzoni, all’inizio in inglese, poi in italiano. Tornata a Milano, nel 2019, ha fondato, insieme ad un amico di infanzia, il gruppo “Vinci e i Lupi” e sotto questo nome pubblica tre brani, di cui è autrice, e si esibisce in diversi locali, partecipando a due contest musicali. Studia canto con Andrea Tosoni ed Emiliana Perrina, a Milano, con Teresa Raneri, a Catania. I suoi artisti del cuore sono i grandi cantautori italiani, soprattutto Dalla e Battisti. Ma i suoi ascolti spaziano dai Tame Impala ai Belle and Sebastian, passando per i Baustelle.