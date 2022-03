L’ex pugile Mike Tyson lancia le caramelle a forma di orecchio morsicato di Holyfield: si chiamano “Mike Bites” e si ispirano al famigerato morso

Il morso di Mike Tyson a Evander Holyfield diventa un prodotto di marketing. “Iron Mike”, tramite una delle sue aziende, ha lanciato le “Mike Bites” caramelle gommose alla cannabis a forma di orecchio morsicato. La caramella, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), fa il verso a uno dei più famigerati episodi accaduti nel pugilato, che ha segnato la carriera di Tyson.

Il morso a Evander Holyfield

Il 28 giugno 1997 si disputava alla MGM Grand Arena di Las Vegas l’incontro di pugilato per il titolo dei pesi massimi WBA, oggi noto come “The bite fight”. Sul ring Mike Tyson e Evander Holyfield. Alla terza ripresa Iron Mike fu squalificato per aver morso l’orecchio al suo avversario, strappando con i denti un pezzo di cartilagine e sputandolo sul ring.

Le immagini fecero il giro del mondo. Da lì iniziò il declino della carriera di Tyson. Al pugile fu revocata la licenza professionistica negli USA e dovette risarcire Holyfield con un pagamento di 3 milioni di dollari.