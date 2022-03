“Tecnicismi&Baldoria” debutta a Fortezza Est

Debutta in prima assoluta dal 17 al 19 marzo 2022 a Fortezza est il progetto vincitore del Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2021 – XV Edizione, “Tecnicismi&Baldoria”

Debutta in prima assoluta dal 17 al 19 marzo 2022 a Fortezza est il progetto vincitore del Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2021 – XV Edizione, “Tecnicismi&Baldoria” una riflessione sullo “spettacolo” come idea di mondo di e con Enoch Marrella: in scena un attore che cerca di persuadere il proprio pubblico che nella società dello spettacolo siamo tutti addetti ai lavori.

La storia che fa da cornice al testo è quella di un artista fisicamente troppo distante dal suo pubblico che invece di intraprendere un rapporto a distanza mediato dalle immagini preferisce immaginarselo, il suo pubblico, in attesa che un giorno forse avvenga un incontro reale.

Ma chi c’è dall’altra parte? Noi, attori e autori dello spettacolo della nostra vita, chi includiamo davvero nella nostra performance? C’è davvero bisogno di renderci così universali e comprensibili quando ci rivolgiamo agli altri?

Enoch Marrella, classe 1980, è attore, autore e performer. Tra i maestri Carlo Cecchi, Anna Marchesini, Gabriele Vacis, Krystian Lupa, Richard Maxwell, Fabrizio Arcuri, Lucia Calamaro e Giovanni Veronesi. Diplomato al DAMS di Bologna e all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, è vincitore del premio Made in Marche (2013) con lo spettacolo Cuoredebole, finalista al premio Dante Cappelletti (2014) con lo spettacolo Nell’oceano il mondo (pubblicato a marzo 2021 da Alter Erebus) e vincitore del premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2021 con lo spettacolo Tecnicismi&Baldoria. Collabora stabilmente con diverse istituzioni e associazioni culturali alla creazione di percorsi formativi e spettacoli teatrali che vedono coinvolti giovani e adolescenti tra cui l’Associazione Musicale Eschilo (RM), l’International Theatre Centre di Comiso (RG), l’Anfiteatro Academy (LT) e il Liceo Classico Immanuel Kant (RM). Nel 2020 da vita a un progetto crossmediale di rivalutazione del patrimonio petroliniano dal titolo Petrolini Infinito. Da questo progetto, attualmente in fase di sviluppo, sono nati contenuti web, video, teatrali e diversi live musicali.

FORTEZZA EST

Via Francesco Laparelli 62 – Roma

17 – 18 – 19 Marzo 2022 – h 20.30

Biglietti: 12€

www.fortezzaest.com

info e prenotazioni:

[email protected]

329.8027943

NB: super green pass obbligatorio come da normativa vigente anti covid-19