PharmaPrime al fianco delle persone con epilessia per assicurare la reperibilità dei farmaci e la continuità delle cure

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale dell’Epilessia, PharmaPrime, azienda leader nel delivery dei farmaci e nello sviluppo e gestione di Programmi di Supporto ai Pazienti (PSP), richiama l’attenzione sul tema dell’accesso ai farmaci, rinnovando il proprio impegno al fianco delle persone con epilessia e delle loro famiglie con il progetto ‘SiCura®’, nato dalla collaborazione con UCB Pharma, proprio per assicurare la reperibilità dei medicinali e migliorare la continuità delle cure.

In Italia 600mila persone soffrono di epilessia, tra le patologie neurologiche croniche più diffuse. Per questi pazienti, la continuità terapeutica rappresenta un fattore decisivo per prevenire la ricorrenza delle crisi e migliorare la qualità della vita. Tuttavia, alcuni pazienti vivono il disagio di non riuscire a reperire i medicinali a causa di peculiari dinamiche della filiera distributiva.

Il progetto ‘SiCura®’ è stato sviluppato da PharmaPrime in risposta a questa esigenza: consente ai pazienti di usufruire di un servizio gratuito per ricevere indicazioni sulla farmacia più vicina dove trovare il farmaco di cui hanno bisogno, dando inoltre la possibilità di prenotarlo per accertarsi di trovarlo al loro arrivo. Il servizio, al quale è possibile accedere contattando un numero verde dedicato, è implementato grazie alla piattaforma proprietaria di PharmaPrime che dialoga con 20mila farmacie partner distribuite sul territorio nazionale, riuscendo a rispondere in maniera efficace, tempestiva e capillare alle esigenze di reperibilità anche di quei medicinali essenziali – come i farmaci antiepilettici – le cui carenze impattano negativamente sulla salute dei pazienti.

“Siamo davvero orgogliosi di poter accompagnare le persone con epilessia e i loro caregiver nel percorso di cura e di facilitare la corretta assunzione delle terapie farmacologiche per una migliore qualità della vita”, dichiara Luca Buscioni, CEO di PharmaPrime. “Il progetto ‘SiCura®’ testimonia il nostro impegno a favore dei pazienti affetti da patologie croniche, che supportiamo ogni giorno attraverso i nostri Patient Support Program che perseguono tre grandi obiettivi: aderenza terapeutica, continuità della cura e assistenza a domicilio. Questi risultati si raggiungono soltanto attraverso la collaborazione virtuosa tra tutti gli attori del Sistema salute – Pazienti, Associazioni, Professionisti sanitari, Istituzioni, Aziende -, per trovare insieme nuove soluzioni capaci di rispondere ai reali bisogni assistenziali dei pazienti”.

“La partnership con PharmaPrime è nata dalla condivisione della stessa mission di fare la differenza nella vita delle persone che soffrono di patologie croniche, supportandole nella gestione quotidiana della loro malattia”, afferma Federico Chinni, Amministratore Delegato di UCB. “Per realizzare questo obiettivo, ci impegniamo ogni giorno a garantire a tutti i pazienti la reperibilità dei nostri farmaci, in qualsiasi situazione, elemento fondamentale ai fini della continuità terapeutica e dunque della salvaguardia della salute dei pazienti”.