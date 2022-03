Met Jeans sceglie Beatrice Marchetti come testimonial

Met Jeans sceglie la modella Beatrice Marchetti come volto di campagna per la collezione Primavera Estate 2022

Modella ed indossatrice, con una parentesi da attrice alle spalle, Beatrice Marchetti posa per la collezione Primavera Estate 2022 del brand Met Jeans interpretando a tutto tondo la filosofia del brand. Il grande pubblico la conosce anche grazie alla sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi dove ha spiccato per la sua determinazione, oltrealla statuaria bellezza. Un carattere forte e deciso che la rende ancor più affascinante, proprio come la collezione estiva del marchio che la sceglie come volto di campagna.