Iosonorama debutta con il disco “Fenomeni paranormali”

Fuori sulle piattaforme digitali Fenomeni Paranormali, l’EP di debutto di iosonorama, online per Disordine Dischi e in distribuzione Believe

Esce venerdì 25 febbraio 2022 Fenomeni Paranormali, l’EP di debutto di iosonorama, fuori per Disordine Dischi e in distribuzione Believe. Finalmente si svela il mondo dell’artista partenopea: determinata, vulcanica e piena di grinta, dopo anni di gavetta ha deciso di rimettersi in gioco ripartendo da zero e di realizzare il suo nuovo progetto artistico con il produttore Paci Ciotola.

RAMA è l’acronimo di Raffaella Maria Anna, semplicemente iosonorama sui social network. RAMA è una giovane artista partenopea con l’arte che le scorre nelle vene in tutte le sue forme, dalla danza alla musica. Di base c’è una forte identità e voglia di sognare e far sognare attraverso la propria arte e Rama lo fa con la sua autenticità, nel bene e nel male, lasciando indietro giudizi e portando con sé solo la voglia di continuare a credere nelle sue passioni.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3vlgMQF

BIO:

Iosonorama nasce nella verace Napoli il 27 dicembre 1994.

Sin da piccola nutre una forte passione per la musica, iniziando a 6 anni praticando danza classica. Nel 2021, anno decisivo, una nuova Rama, pubblica 3 inediti: Hemingway, Zero Volume e Pos/To/Me. Con quest’ultimo brano si aggiudica un posto al Deejay on stage di Riccione, cantando con i big della musica. Ad inizio anno, arriva semifinalista al premio Fabrizio De André ed è tra i partecipanti di Musicultura 2022. A febbraio 2022 esce il suo primo EP Fenomeni Paranormali.