I Mellow Mood tornano live: la reggae band annuncia il tour estivo in attesa del nuovo album in uscita in primavera

I Mellow Mood tornano in tour per l’estate 2022! La band pordenonese dei gemelli Jacob e LO Garzia annuncia i primi appuntamenti dal vivo del suo calendario in continuo aggiornamento. La band sarà 28 maggio all’Arverne Reggae Festival di Brassac-Les-Mines (FR), il 4 giugno al Komma di Wörgl (AUT), il 17 giugno al Freemusic Festival di Montendre (FR), il 5 luglio al Folkest di Spilimbergo (PN), il 30 luglio al ReggaeJam Festival di Bersenbrück (DE), il 6 agosto al ReggaeJam Festival di Londra (UK), il 17 agosto all’OverJam Festival di Tomlin (SLO) e il 19 agosto alla Festa di Radio Onda d’Urto di Brescia.

MELLOW MOOD

28 maggio 2022 –Arverne Reggae Festival –BRASSAC-LES-MINES (FR)

4 giugno 2022 – Komma – WÖRGL (AUT)

17 giugno 2022 – Freemusic Festival – MONTENDRE (FR)

05 luglio 2022 – Folkest – SPILIMBERGO (PN)

30 luglio 2022 – ReggaeJam Festival – BERSENBRÜCK (DE)

06 agosto 2022 – ReggaeJam Festival – LONDRA (UK)

17 agosto 2022 – OverJam Festival – TOLMIN (SLO)

19 agosto 2022 – Festa di Radio Onda d’Urto – BRESCIA



Per info: https://mellowmoodmusic.com/tour/

I Mellow Mood, dai primi passi a Pordenone nel 2005, sono oggi uno dei nomi più importanti nel panorama reggae internazionale. Dal 2015 curano La Tempesta Dub, sub-label dell’omonima e più conosciuta etichetta indipendente italiana. La band vanta una consolidata attività live con la partecipazione ai più importanti festival europei e americani, tra cui Rototom Sunsplash (Spagna), California Roots (USA) e Jamming Festival (Colombia). Fra le ultime uscite discografiche vi è l’album Large. pubblicato nel 2018, in un momento storico in cui la “tropical house” scala le classifiche di tutto il mondo, i Mellow Mood decidono invece di incidere un disco dalla forte impronta roots, concentrandosi su una scrittura più onesta e sincera e ritmiche granitiche.

Il 30 novembre 2018 esce Large Dub. Il disco raccoglie le dub version del precedente lavoro della band friulana. Le tracce scorrono separate sui canali del mixer e vengono orchestrate durante un’unica take dall’inizio alla fine in modo puramente analogico, senza ricorrere a programmazione al computer. Questa operazione è stata filmata in multicamera e montata per realizzare un vero e proprio documentario sul making-of del disco, disponibile sul canale YouTube dei Mellow Mood. A fine 2019 la band pubblica la ballad One Night, seguita ad inizio 2020 dalla versione spagnola Una Noche. Nel maggio dello stesso anno, i Mellow Mood partecipano ad una compilation prodotta da Collie Buddz e Johnny Cosmic con il brano Unstoppable, edita dall’etichetta statunitense Ineffable Records.

La pubblicazione del singolo Mr. Global, che vede la partecipazione dell’artista giamaicano Kabaka Pyramid, arriva a fine del 2020, a cui seguono altre tre uscite nel corso del 2021: Laser Sight, Blessings On Me, e da ultimo I And I Chant. Questi quattro singoli costituiscono a tutti gli effetti un’anticipazione del nuovo disco dei Mellow Mood, in uscita prima dell’estate 2022.