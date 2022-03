“Giorni tristi” è il nuovo singolo di Fiat131

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Giorni Tristi” (Isola degli Artisti/ADA Music Italy), il nuovo singolo di FIAT131

“Giorni Tristi” racconta la sensazione che prova un uomo dopo aver realizzato che una storia vissuta a pieno per molto tempo rischia di volgere al termine. Racconta la sua volontà di ricercare la propria serenità considerando anche la paura di rimanere da solo, nonostante sia consapevole che “il suo silenzio” è un sinonimo di solitudine e che “le sue bugie” sono pezzi rotti di un vaso che forse non si può più riparare.

Spiega l’artista a proposito del brano: “ “Giorni Tristi” rappresenta la malinconia, lo stato d’animo che un uomo percepisce quando è consapevole di vivere una relazione che ha perso la sua essenza … ”

Biografia

FIAT131 è lo pseudonimo di Alfredo Bruno, cantautore Calabrese che gravita tra la scena Indie e quella Rnb. FIAT131 è una macchina prodotta dal Gruppo Fiat tra il 1974 e 1985 ed è la macchina che guidava suo Nonno quando era bambino e proprio in quella macchina, modello Mirafiori, che ha iniziato ad appassionarsi ai cantautori del passato e ai primi amori.“Giorni Tristi” di FIAT131 esce in radio e in digitale (Isola Degli Artisti/ADA Music Italy.