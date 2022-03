Boateng si sposa con Valentina Fradegrada: è il terzo matrimonio

Boateng si sposa per la terza volta: a giugno le nozze con Valentina Fradegrada. Il giorno del sì è fissato per l’11 giugno 2022

Non c’è due senza tre per Prince Boateng che dopo le nozze del 2007, da cui è nato il primo figlio Jermaine-Prince e quelle del 2016 con Melissa Satta, da cui è nato Maddox, si prepara al ‘grande giorno’ per la terza volta. La fortunata è Valentina Fradegrada, imprenditrice e campionessa italiana di arti marziali, che ha detto ‘sì’ dopo soli 4 mesi di relazione.

La proposta è arrivata lo scorso 6 dicembre, in un albergo di Milano addobbato con petali e palloncini rossi per l’occasione. La relazione tra Boateng e Valentina è iniziata ad agosto 2021.

Boateng e Valentina, sposi nel Metaverso

Il matrimonio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è fissato per il prossimo 11 giugno e ad organizzarlo sarà Enzo Miccio. Durante un’intervista esclusiva a Vanity Fair, Valentina ha raccontato che le nozze si terranno anche nel Metaverso: “Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio. Stiamo preparando una collezione limitata di NFT che permetteranno l’accesso esclusivo”.