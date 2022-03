“Arsenio Lupin” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie il ladro gentiluomo “Arsenio Lupin” di Jean-Paul Salomé. La trama del film con Romain Duris, Kristin Scott Thomas e Pascal Greggory

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette giovedì 17 marzo in prima serata alle 21.10, “Arsenio Lupin”, un film diretto da Jean-Paul Salomé e interpretato da Romain Duris, Kristin Scott Thomas e Pascal Greggory.

La pellicola ruota attorno alle incredibili imprese del ladro gentiluomo più famoso del mondo. Giovane, bello, affascinante e sfrontato, Arsenio Lupin mostra sin da giovane la sua spiccata abilità nell’arte del furto. Dopo la morte di suo padre, il giovane diviene un ladro di fama mondiale, mantenendo però un suo personalissimo codice morale che respinge ogni tipo di violenza e che vede il furto come mezzo per farsi beffe dei potenti.

Divenuto ormai uomo, Lupin decide di mettere le mani sul tesoro della famiglia reale, nascosto da Maria Antonietta prima della rivoluzione. Jean-Paul Salomé si annuncia come il nuovo anfitrione del feuilleton cinematografico Made in France e dopo il successo di Belfagor – Il fantasma del Louvre eccolo cimentarsi con un altro classico della letteratura fantastica d’oltralpe. Arsenio Lupin è stato candidato come miglior film al Festival internazionale di Sitges, e si è aggiudicato una nomination ai César per i costumi, disegnati da Pierre-Jean Larroque.