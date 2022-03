Previsioni meteo 16 marzo 2022: tempo stabile con l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 marzo 2022: bel tempo su tutta l’Italia grazie all’anticiclone, peggioramento atteso entro il weekend

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo una prima fase di marzo caratterizzata dal freddo e dal maltempo, specie al Centro-Sud. La rimonta anticiclonica che da qualche giorno ha interessato lo scenario sulla nostra Penisola garantirà tempo stabile anche nella giornata di oggi, con temperature in lieve aumento nelle ore centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani il clima risulterà in prevalenza stabile, ma entro il weekend è attesa una svolta. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, aria fredda dai quadranti nord-orientali riporterà freddo e neve a quote basse specie sulle regioni centro-meridionali.

Intanto per oggi, mercoledì 16 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile e asciutto durante la giornata su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite, salvo deboli piogge sulla Liguria. In serata tempo asciutto su tutti i settori ma con cieli nuvolosi per la presenza di nuvolosità bassa, maggiori aperture sui settori alpini.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità bassa in Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche velatura in arrivo sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutte le regioni.

In Toscana giornata con tempo stabile: al mattino attesa nuvolosità irregolare su tutti i settori, meno compatta al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto sempre però con nubi sparse su gran parte della regione.

Al Sud e sulle Isole sereno o poco nuvoloso al mattino, con maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, velature in transito sulle Isole Maggiori con locali addensamenti in Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o con delle velature in transito, nuvolosità in aumento sulle Isole.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte del territorio, locali innocui addensamenti sui settori meridionali. In serata non si attendono variazioni di rilievo, il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi.

Temperature minime in aumento sulle regioni Peninsulari, stabili o in lieve calo sulle Isole Maggiori; massime in generale rialzo su tutta la Penisola.

