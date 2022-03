Previsioni meteo 14 marzo 2022: torna l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 14 marzo 2022: tempo stabile sull’Italia con l’alta pressione, piogge residue su Sardegna e Liguria

Dopo un weekend caratterizzato da condizioni meteo variabili, con precipitazioni sulle Isole maggiori che hanno insistito specie nella giornata di ieri, torna il sereno su gran parte dell’Italia grazie alla rimonta dell’alta pressione. Nella giornata di oggi avremo infatti cieli in prevalenza sereni, ad eccezione di Sardegna e Liguria dove saranno possibili piogge residue. Valori termici in aumento lungo tutto lo Stivale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani e mercoledì avremo tempo stabile su tutta la nostra Penisola, con temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Trova invece ulteriori conferme il ritorno delle piogge al Nord e poi anche al Centro a partire da giovedì prossimo, quando un nucleo instabile potrebbe fare la sua discesa sull’Italia.

Intanto per oggi, lunedì 14 marzo 2022, al Nord Italia al mattino deboli piogge sulla Liguria, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi specie al Nord-Ovest. Al pomeriggio deboli fenomeni su Alpi occidentali e Liguria, asciutto con nuvolosità irregolare altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile al Nord-Ovest con deboli precipitazioni sparse, più asciutto altrove. Neve oltre i 1200 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Toscana con deboli piogge sui settori settentrionali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse alternate a schiarite, più ampie lungo l’Adriatico. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora pioviggini sulla Sardegna, asciutto altrove con ampie schiarite sui settori Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.