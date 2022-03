Michelle Hunziker paparazzata con Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker avvistata con un altro uomo: è l’ex gieffino Giovanni Angiolini. La showgirl è stata paparazzata da un settimanale tedesco mentre baciava il nuovo amore

Michelle Hunziker volta pagina con un altro uomo dopo la separazione da Tomaso Trussardi. La showgirl è stata beccata dal settimanale tedesco Bunte con un ex gieffino. Si tratta di Giovanni Angiolini, medico specializzato in ortopedia e traumatologia che ha partecipato al realty nel 2015. “Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker”, titola il magazine pubblicando le foto di un bacio che la coppia si scambia in Sardegna.

Classe 1981, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il chirurgo sardo nella casa più spiata d’Italia aveva iniziato una relazione con Mary Falconieri, poi finita in maniera burrascosa. Poi è stato fidanzato con la modella Nieves Bolos. La relazione con Michelle – ovviamente non commentata dai diretti interessati – arriva a sorpresa. Con oltre 370mila followers su Instagram, Giovanni è seguitissimo da chi lo aveva conosciuto grazie al Grande Fratello e – quotidianamente – regala scatti della sua professione o dei momenti di relax. Ecco di seguito il suo profilo.