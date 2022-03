Matrimoni: le 5 date top del 2022 per sposarsi in Italia

La top 5 delle date 2022 preferite dagli italiani per sposarsi: sabato 10 settembre 2022 è la data con più nozze di tutto l’anno

Il 2022 inizia con forza e si prospetta un anno di boom di nozze dopo il freno degli ultimi due anni dovuto alla pandemia da COVID-19. Le agende dei professionisti registrano il sold-out ed è complicato riuscire a trovare date disponibili soprattutto nel fine settimana, per questo motivo moltissime coppie guardano già al 2023. Ciò è dovuto anche all’allungamento dei tempi medi di organizzazione provocato dalla pandemia: tra la proposta di matrimonio e la celebrazione delle nozze possono passare anche 18 mesi, di più rispetto ai canonici 12 mesi segnalati all’interno del Il Libro Bianco del Matrimonio. Ma qual è il mese più popolare e con più nozze in calendario quest’anno? E quale la data più gettonata di tutto il 2022? Lo svela il portale Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, leader globale nel settore wedding.

Estivo e nel week-end: ecco il mese e il giorno preferiti dagli sposi italiani

Secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, gli sposi optano solitamente per i mesi nei quali il clima è più favorevole. Il 2022 conferma questo trend, regalando all’estate lo scettro della stagione preferita per sposarsi. Ecco, infatti, la top 5 dei mesi preferiti per le nozze di quest’anno dai futuri sposi iscritti a Matrimonio.com:

Giugno (23,11%) Settembre (22,69%) Luglio (17,05%) Maggio (12,16%) Agosto (9,64%)

Inoltre, sempre secondo quanto riportato da Il Libro Bianco del Matrimonio, questa classifica conferma quella del 2019, ovvero l’ultimo anno di “normalità” prima della pandemia da COVID-19, con qualche leggera differenza tra le posizioni:

Settembre (19,3%) Luglio (16,37%) Giugno (16,05%) Agosto (10,13%) Maggio (9,92%)

Ecco invece i giorni dell’anno con più matrimoni in programma secondo Matrimonio.com:

Sabato 10 settembre (4,09%) Sabato 3 settembre (4,01%) Sabato 25 giugno (3,36%) Sabato 18 giugno (3,18%) Sabato 4 giugno (2,48%)

Sabato sembra essere quindi il giorno favorito della settimana dalle coppie italiane per il 2022, che regna indisturbato per le prime 22 posizioni della classifica, con eccezione di domenica 4 settembre, al 20º posto e scelta dal 0,99% dei futuri sposi.

Religioso e da mezzogiorno in poi: ecco il matrimonio tipo

Esiste una grande varietà nella scelta dell’orario, nonostante resista la tradizione mattutina delle nozze, con un 16% in più rispetto ai matrimoni che durano tutto il giorno. Secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, in generale, il 58% delle nozze si svolge da mezzogiorno in poi. In merito alla funzione, secondo un sondaggio lanciato da Matrimonio.com e che ha ottenuto più di 2600 risposte da coppie con data di nozze prevista nel biennio 2021-2022, il 47,5% degli intervistati prevede di scambiarsi il “Sì” con rito religioso, il 26,2% con rito civile e, nel 24,9% dei casi, la coppia prevede entrambi i riti. Il restante 1,4% dichiara che avrà un altro tipo di rito/cerimonia, come ad esempio un rito simbolico.

Quanto pensano di spendere le coppie per le nozze?

Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, la spesa media per un matrimonio in Italia è di 23.970€. Nello specifico:

22.103€ al Nord

27.085€ al Centro

30.337€ al Sud (dove il costo per invitato è minore ma il numero di invitati è maggiore)

Nonostante il periodo storico delicato a causa della pandemia da Covid-19 e che ha messo a dura prova l’economia a livello mondiale, le coppie intervistate da Matrimonio.com hanno ben chiaro che non intendono rinunciare a celebrare il grande Sì come da sempre sognato. Ben il 23,2%, infatti, dichiara che spenderà tra 20.000 e 30.000€ (senza considerare la luna di miele), confermando ampiamente la media. Il 5,9% spenderà addirittura tra 30.001€ e 40.000€.

Come finanziano il loro matrimonio?

Sempre secondo il sondaggio di Matrimonio.com, gli sposi preferiscono non indebitarsi e contano sulle proprie risorse. Ecco come prevedono di finanziare le proprie nozze*:

Risparmi personali (69,8%)

Aiuto da parte di genitori e/o parenti (42,7%)

Regali degli inviati (41,9%)

Richiesta di un prestito (6,9%)

Chi si occupa del budget?

Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, l’85% degli sposi italiani ha un ottimo controllo del budget e una conoscenza esatta delle spese che affronta, indipendentemente dalla fascia di reddito a cui appartiene. Solo nel 13% dei casi non sa con precisione quanto sia l’ammontare delle spese perché controllate da più persone (coniuge, genitore etc…). L’1% dichiara che il budget è stato tema esclusivo del partner e il restante 1% non è a conoscenza dei costi perché gestiti interamente dai genitori.

*domanda con possibilità di selezionare più di una risposta tra quelle proposte.