“Marshmallow” è il nuovo singolo dei Bar Ponderoso

“Marshmallow” (etichetta Brutture Moderne) è il titolo del nuovo singolo della band siciliana, con base a Milano, Bar Ponderoso

“Marshmallow” (etichetta Brutture Moderne) è il titolo del nuovo singolo della band siciliana, con base a Milano, Bar Ponderoso, in digitale e in radio. Il brano, accompagnato dal videoclip, è “una sinuosa power ballad gusto frutta”, ed è il secondo estratto dall’Ep, dopo “Ok ok ok” (ascolta qui), che uscirà nelle prossime settimane.

Il brano è un irriverente e crudo spaccato della società attuale: “una società già narrata da Oscar Wilde ai tempi della rivoluzione industriale e giunta fino a noi sempre più carica del termine “consumismo” – spiega la band -. “Un consumismo alienante sfociato anche in termini relazionali, nel vedere l’altro come un’opportunità, come una mera e confortevole mangiatoia. Tuttavia, è proprio grazie all’amore di un’altra persona che il narratore torna a sognare, proprio per mezzo di quella forza universale che è l’antidoto agli scaffali di un centro commerciale.”

La band è formata da Luca Anello (batteria), Manuel Bisazza (basso e voce), Rosario Lo Monaco (chitarra); al brano ha collaborato Filippo La Marca alle tastiere e synth. “Marshmallow”, scritto da Manuel Bisazza e Luca Anello, che si è anche occupato della produzione, è stato registrato e mixato da Andrea Scardovi. Mastering presso il DUNA Studio di Russi (RA).

Il Bar Ponderoso nasce nel 2015 e sceglie come base Milano. Nel 2016 registra l’EP “Uno” che sarà distribuito in formato digitale con distribuzione Sounday. Seguiranno una serie di date tra la Sicilia e Milano. Nel 2017 incontrano Gianluca Bartolo (Il Pan del Diavolo) a cui affideranno la produzione artistica di “Pacifico”, il loro primo album, registrato nello stesso anno al Duna Studio di Russi (RA) da Andrea Scardovi. “Pacifico” esce a novembre 2018 per INRI/Metatron.

Il 2019 è l’anno in cui il Bar Ponderoso si allarga, infatti, si unisce al progetto il chitarrista Rosario “Frank” Lo Monaco (La Banda del Pozzo, Casablanca). La formazione in trio dà nuova linfa vitale alla band che nel 2021 entra nel roster di Brutture Moderne che curerà le prossime uscite.