Le Cose importanti tornano con “COME SI FA, PT. 2”

“COME SI FA, PT. 2” è il nuovo singolo del gruppo Le Cose Importanti, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Freecom Music

La malinconia del rincorrersi senza trovarsi mai, in una canzone che si pone solo una domanda. “COME SI FA, PT. 2” è nuovo singolo del gruppo Le Cose Importanti, fuori su tutte le piattaforme digitali per Freecom Music.

Il brano racconta l’intima paura che si prova nel lasciarsi andare e voltare pagina. Con la delicatezza delle chitarre folk unite ad un sound fresco e contemporaneo, Le Cose Importanti si fanno narratrici del continuo rincorrersi di due anime destinate inevitabilmente a mancarsi.

«Come si fa è un brano nato durante il primo lockdown — commenta Giada Sagnelli, cantante e autrice del pezzo — Il testo racconta di quanto la distanza possa far male, in qualsiasi forma noi la concepiamo. La sensazione è quella di perdere il respiro, di annegare, di non sapere più a cosa aggrapparsi. I ricordi diventano ombre su corpi liquidi, che non si sfiorano mai».

BIOGRAFIA

Le Cose Importanti sono una band divisa tra Lazio e Toscana, fondata nel 2017 da Giada Sagnelli e Ylenia Procaccioli. Sono vincitori del Premio Verona Arte D’Amore 2021 e dell’Arezzo Wave Music Contest 2020. Nel 2020 vengono scelti e pubblicati da MTV per la sezione “MTV New Generation”, partecipano e vincono il contest organizzato dal Color Fest. Hanno suonato sul palco principale del MEI – Meeting degli indipendenti 2019 assieme a Fulminacci, Morgan e Negrita e aperto i concerti di artisti come Fabrizio Moro, Maria Antonietta e Clavdio. Hanno già pubblicato i singoli Torneremo a parlare di niente e Terra e un EP, Nota Vocale, registrato durante il primo lockdown.