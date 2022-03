Il film “Paura primordiale” su Rai 4: la trama

In prima serata su Rai 4 per il ciclo Survival Thriller in onda “Paura primordiale”: ecco la trama del thriller mozzafiato con Dominic Purcell

Mercoledì 16 marzo alle 21.20, per il ciclo Survival Thriller, va in onda su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) “Paura primordiale”, thriller avventuroso ambientato in Sudafrica a caccia di un letale coccodrillo che sta terrorizzando la popolazione.

Protagonisti dell’avventura sono un team di reporter americani, capitanati da Tim Manfrey, inviati da un’emittente televisiva in Burundi per documentare l’azione di un gigantesco coccodrillo mangiauomini, conosciuto dagli indigeni come Gustave e venerato come una divinità, che sta intensificando i suoi attacchi verso gli abitanti di un villaggio sulle rive del fiume. Ma il mostruoso rettile non è la sola minaccia della zona, visto che uno spietato signore della guerra sta gettando nel terrore la comunità.

Con un nobile intento di denuncia sociale, il film diretto da Michael Katleman e interpretato dalla star di Prison Break Dominic Purcell abbraccia il noto filone cinematografico del beast-movie portando in scena uno dei coccodrilli più spaventosi e suggestivi della storia di questo genere.