I Painkillers tornano con “Broken Heart”

Tornano i PainKillers: fuori “Broken Heart”. Con questo brano il quartetto milanese si discosta dai soliti schemi di scrittura, mettendosi in gioco con sonorità nuove e diverse

Esce il nuovo singolo dei PainKillers: “Broken Heart”. Con questo brano il quartetto milanese si discosta dai soliti schemi di scrittura, mettendosi in gioco con sonorità nuove e diverse. L’obiettivo era creare un giusto equilibrio tra le radici pop-punk della band e l’innovazione a cui essa sta lavorando.

Il testo si sviluppa attorno ad un tema centrale: il dialogo che avviene tra un cuore e un ascoltatore. Tutto nasce dalla disillusione, dal fallimento delle aspettative, ma nel suo sviluppo viaggia verso un importante messaggio di speranza: il cuore guarirà e forse saprà illudersi ancora.

Il videoclip che accompagna l’uscita di “Broken Heart” accompagna lo spettatore lungo la vita del protagonista, mostrando un immenso vortice di immagini, che continua ciclico come il moto della vita, con le sue gioie e i suoi dolori.

BIOGRAFIA:

I PainKillers sono un gruppo punk-rock nato a Milano, Italia, nel 2013. La formazione è composta da quattro membri: Andrea Casati, cantante e chitarrista, Stefano Calzà chitarrista principale e secondo cantante, Davide Baschieri, bassista e Federico Palaia, batterista.

A gennaio 2020 pubblicano il loro album di debutto “Storyteller” sotto etichetta Valery Records e con distribuzione Audioglobe. Ad inizio 2021 firmano con Sorry Mom!, agenzia di Management e Ufficio stampa con la quale collaborano per il secondo disco in uscita.

A Luglio 2021 esce “I Won’t Be Home For A While”, il primo singolo estratto dal loro secondo album “Breakthrough”, distribuito da Artisti First. L’11 Febbraio 2022 esce “Broken Heart”, distribuito da Sony sotto licenza esclusiva di Be NEXT Music, nel quale sperimentano nuove sonorità più moderne. Il loro sound deriva dal punk americano, dalla sua nascita fino ad oggi: dal punk classico degli anni ’70 al pop punk moderno.