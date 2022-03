Giuliettacome online con il nuovo singolo “Adèle”

“Adèle” è il nuovo singolo di giuliettacome: il brano, disponibile in formato digitale, è il racconto di una notte tra Milano e Parigi

“Balli solo Stromae sugli Champs Elysees”, è il fil rouge e parte portante del testo di “Adèle”, il nuovo singolo di giuliettacome.

“Adèle” è il racconto di una notte tra Milano e Parigi e proprio per

questo, giuliettacome mette in rima l’italiano e il francese. La produzione del brano affidata ad Eiemgei (Disco di platino con

“Sciccherie”di Madame) in cui l’itpop si mescola al sound della nuova scena urban-pop belga, creando un mix raffinato ed emozionante senza perdere però l’animo cantautorale dell’artista, capace di raccontare storie anche di forte impatto “visivo”.

BIOGRAFIA

giuliettacome è unʼartista emergente, nata a Forlì nel 1996, che ama definire la sua musica sincera e unisex. Il suo progetto musicale da solista inizia a Dicembre 2018 con la pubblicazione di Luci al Neon con il quale partecipa all’Honiro Rap Battle Night classificandosi tra i primi 10 concorrenti.

A Gennaio 2020, pubblica “Romeo”, il suo primo brano, con il nome di Giulietta, a cui seguono “Gin” e “Streghe”.

I tre brani hanno testi impegnati e sonorità elettroniche. A Giugno esce il suo primo EP, “Affetti”, composto da 4 tracce prodotte durante la prima quarantena e registrate con un iPhone. All’Ep segue “Costiera”, pubblicato a Luglio. A Febbraio 2021 la vera svolta della sua carriera; Giulietta diventa giuliettacome e pubblica il singolo “Vero” con l’etichetta Visory

Records, distribuito da Believe, che ottiene un buon successo. Viene notata da Eiemgei (il produttore di Schiccherie di Madame, da poco Disco di Platino) con cui realizza i brani successivi.

“Catcalling” (distribuito da Universal Music Italia) è il primo ad uscire e subito finisce nell’ambita playlist New Music Daily di Apple Music. Del brano esiste anche una versione remixata da Dj Garrido.