Fuori “Io.”, il nuovo album di Mapo Junior

Il nuovo Ep del rapper bresciano Mapo Junior fuori ora su tutte le piattaforme digitali: il progetto è curato nella direzione artistica e nelle produzioni da Lie O’Neill

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Io.”, il nuovo Ep di MAPO JUNIOR, artista del collettivo di base a Brescia LYONET.

Il progetto è stato anticipato negli scorsi mesi dall’uscita dei videoclip dei brani Vivo. e Voodoo., primi estratti dall’Ep. “Io.” è composto da otto tracce in cui l’artista riesce a fondere, con le sue liriche ispirate, temi esistenziali con situazioni più personali, dando vita a un album che lo mette completamente a nudo. In equilibrio tra consapevolezza e fragilità, Mapo Junior, in questo progetto curato interamente nella direzione artistica e nelle produzioni da Lie O’Neill, racconta la sua fastlife e la realtà di oggi con uno sguardo proiettato verso il futuro, come sempre ci ha abituato fin dai suoi esordi tra singoli e freestyle.

Dalle sonorità molto fedeli alle ambientazioni trap, ma con un elemento di sperimentazione sempre volto ad omaggiare altri generi (dai synth elettronici, fino al pianoforte dei brani più intimi), il progetto mostra tutta la voglia di innovare e innovarsi di Mapo Junior. Anche nelle tematiche, l’artista ha dimostrato di saper spaziare con versatilità da brani diretti, come i già editi Vivo. e Voodoo., ai più intimi come Prima., fino ad episodi più romantici e sentimentali come Bella Poarch..

Ad accompagnarlo, due ospiti del suo collettivo LYONET, NP Schoolkid e santiago, che con la loro presenza arricchiscono i brani Più. e NFT..

L’intero Ep è stato registrato presso il LYONET Studio. Tutte le produzioni sono firmate Lie O’Neill mentre il missaggio dei brani Vivo., Voodoo. e Demoni. è a cura di LGND. L’artwork del progetto e i videoclip dei brani estratti richiamano l’immaginario cyberpunk unico di Mapo Junior e sono a cura del regista e visual artist Nicola Bussei.

TRACKLIST

Vivo.

Più. feat. NP Schoolkid

Prima.

Voodoo.

Bella Poarch.

Demoni.

NFT. feat santiago

Punto.

BIO Mapo Junior è un artista emergente della provincia di Brescia, membro del collettivo LYONET insieme ai rapper NP Schoolkid, santiago e Lie O’Neill, quest’ultimo producer del roster. L’artista pubblica i suoi primi singoli tra il 2017 ed il 2018, nel pieno dell’espansione dell’ondata trap in Italia, mostrando da subito uno stile più melodico e dall’attitudine liricamente virtuosa. Durante gli anni successivi, l’artista ha alternato singoli pubblicati su Youtube e su Spotify a freestyle destinati ai social network Instagram e TikTok, consolidando nel tempo il sound peculiare che lo contraddistingue attraverso la collaborazione con il producer e beatmaker Lie O’Neill. Nel 2021 pubblica Error_01, un medley con la funzione di anteprima composto da tre brani e i singoli Vivo. e Voodoo., entrambi accompagnati dai videoclip ufficiali diretti da Nicola Bussei, regista di fiducia del collettivo LYONET, che cura anche l’artwork ed il comparto visual del progetto caratterizzato dall’immaginario cyberpunk unico di Mapo Junior.