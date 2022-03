“Fa male” è il nuovo singolo di Lenoire & Malo

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Fa male”, il nuovo singolo di Lenoire & Malo che danno vita ad una ballad latina ricercata e suggestiva

Fuori il nuovo singolo di Lenoire & Malo dal titolo Fa male, un brano dalle sfumature emozionanti in cui le loro voci si mescolano dando vita ad una ballad latina ricercata e suggestiva. Lenoire & Malo (management di Kovoò Agency) sono due artisti italiani, tra i più importanti esponenti del genere reggaeton e per la prima volta hanno dato vita ad un genere totalmente nuovo in Italia, un reggaeton struggente ed emozionante, dove non conta solo il ritmo, ma soprattutto il testo in cui in molti riescono a ritrovarsi. Il duo ha cantato Fa male a Sanremo durante la prima giornata del Festival di Sanremo a Casa Sanremo, aprendo così la settimana della musica italiana.

Fa male parla di una storia dʼamore difficile e nonostante gli errori commessi dai due partner, gli sbagli e le cattiverie, lʼamore è ancora forte, passionale e non si esaurisce. Diventa così una storia fatta di amore e odio che fa male, ma allo stesso tempo non riesce a finire mai. (Lenoire & Malo)

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3szP8fp

BIO:

Malo (nome dʼarte di Lorenzo Di Pierro), classe 1997, proviene da Verona ed è uno dei primi e più prolifici artisti reggaeton in Italia. Il suo approccio al mondo dello spettacolo fu in principio la danza: ha ballato per artisti del calibro di J-Ax e Fedez e nel 2017 il suo percorso muta in cantante. Nonostante il poco tempo, Malo ha allʼattivo (fra proprie e collaborazioni) più di 30 canzoni, con oltre cinquecentomila streaming su Spotify e più di duecentomila su Youtube. Dopo Sabato sera, brano che riscosse molti consensi, venne notato da Kovoò Agency, con la quale pubblicò una delle prime collaborazioni nel Reggaeton in Italia, ossia il brano Fuego, che lo vede collaborare con la Familia 130 e Daniel Cosmic. Nel 2021 ci ha regalato ritmi ancora Reggaeton con le sue ultime uscite Culo e Latina italiana. Nello stesso anno ha anche partecipato alle audition della quindicesima edizione di X Factor dove, pur non essendo passato, ha creato comunque scalpore allʼinterno del movimento Reggaeton italiano, come è solito fare.

Lenoire è una cantante italiana, tra le prime esponenti del genere Reggaeton dal 2015. È stata la prima artista italiana ad aprire il concerto di Natti Natasha in Italia come Special Guest. Nel 2018 esce il suo primo singolo Tu Reina che arriva sul podio della classifica Mejor Canción Latina Urbana e nel 2019 conquista il terzo posto ai Latin Music Award di Milano. Nel 2019 esce il suo secondo singolo Quiero más, mentre nel 2020 esce il suo primo singolo in italiano Solita. Dopo un anno di lavoro in studio con il suo team, lʼartista torna sulla scena con un nuovo singolo Senza meta, rivoluzionando totalmente la sua immagine. Lenoire è proiettata in un mondo futuristico, il suo stile cyber rappresenta la libertà di esprimersi in un mondo virtuale che si connette con la realtà. Poco dopo ritorna con il singolo Aliena, una ballad latina dal sound energico che ci trascina nel suo mondo spaziale. Nello stesso mese esce Vivere, un brano reggaeton mixato con la musica dance degli anni ’90 creando un mix di atmosfere positive che trasmettono energia, infatti ha scritto questo brano durante il lockdown dove la libertà e la voglia vivere sono al primo posto nella scala dei suoi valori. Torna con una collaborazione con Malo e insieme presentano il loro nuovo singolo Fa male.