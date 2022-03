Corso di Accademia Costume & Moda sarà Diploma Accademico

Accademia Costume & Moda ottiene il titolo di Diploma Accademico di Primo Livello per il corso “Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication”

Accademia Costume & Moda (ACM) annuncia l’ottenimento da parte del MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca (con DM n. 228 del 10/02/2022) del titolo di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL), per il corso triennale di “Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication”, erogato presso la sede di Milano, in via Fogazzaro 23, rilasciato a decorrere dall’anno accademico 2021/2022.

Un traguardo significativo: così ACM aggiunge alla sua offerta un altro diploma di primo livello che si somma ai Corsi Triennali di Costume & Moda e Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication, erogati nella sede di Roma.

“Il Diploma Accademico di Primo Livello in Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication nasce dalla crescente richiesta, da parte dell’industria, di figure professionali preparate a lavorare negli ambiti della narrativa del prodotto e del brand di moda, siano essi intesi come editoria, styling o comunicazione in senso più generale. Un percorso formativo unico nel suo genere, volto a formare figure professionali che sappiano padroneggiare a 360° gli ambiti più disparati della comunicazione e che sappiano destreggiarsi tra le diverse sfumature che questo settore incarna.” Dichiara SARA AZZONE, Direttore della sede di Accademia Costume & Moda di Milano.

Il Corso, attivo nella sede di Roma già dal 2015, vanta collaborazioni eccellenti nell’ambito degli Industry Project, che l’Accademia porta avanti con brand e realtà del Sistema Moda come Brioni, Vans, Woolrich.

Dichiara FURIO FRANCINI, AD di Accademia Costume & Moda: “Siamo molto contenti del riconoscimento ottenuto da parte del MUR: è stato così premiato il grande lavoro che ACM porta avanti, prestando attenzione alla formazione e all’identità personale di ogni singolo studente. Una metodologia unica che vanta un’eredità di quasi 60 anni di conduzione familiare, sempre a fianco dei più importanti players del settore. Un’attenzione al singolo che si riflette nell’approccio formativo e nella didattica, con l’obiettivo di trasferire una formazione solida e in linea con le richieste del mercato”.

Il corso parte dall’analisi del contemporaneo per evolversi in una riflessione sulla comunicazione futura, formando professionisti sempre aggiornati sulle necessità del mondo del lavoro. Il percorso è orientato ad assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, con riferimento all’editoria, alla fotografia, alla grafica, al design e alla comunicazione pubblicitaria e digitale in area moda. Diversi gli sbocchi professionali del Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione di Moda Fashion Editor, Styling & Communication: Fashion Editor, Fashion Stylist, Image Coordinator, Event Manager, Communication Manager, Digital Communication Manager, Social Media Manager.