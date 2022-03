Rudy Bandiera nuovo testimonial di Fondazione ACAREF

Sindromi atassiche, Rudy Bandiera è il nuovo volto di Fondazione ACAREF: innovatore nel settore digitale, il nuovo testimonial della Onlus ferrarese sostiene la ricerca scientifica

Rudy Bandiera è il nuovo testimonial della Fondazione ACAREF Onlus di Ferrara. Autore, creator, anchorman, docente online-offline, gamer e TEDx speaker, definito un mix tra Alberto Angela e Fiorello, Rudy Bandiera oggi è considerato un punto di riferimento del blogging italiano e del mondo digitale. Questi due mondi apparentemente distanti si uniscono per una buona causa: sostenere la ricerca scientifica sulle sindromi atassiche.

“Non avevo mai sentito parlare di atassia spinocerebellare: che buffa parola eh? Una parola che nasconde però un destino davvero crudele, una patologia neurodegenerativa che ad oggi non lascia scampo”, racconta Bandiera. “Quando ho conosciuto Fondazione ACAREF ho capito, però, che una speranza concreta per tutti i malati, per tutti i loro famigliari e per tutti coloro che magari non sanno ancora di essere malati, esiste e si chiama ricerca scientifica. È in quel frangente che ho deciso di diventare volto di ACAREF, perché la ritengo una causa davvero nobile, soprattutto se pensiamo che questa patologia, nonostante la gravità del decorso, ad oggi è ancora sconosciuta ai più”.

Era da tempo che Fondazione ACAREF cercava un volto che la potesse rappresentare, e quando ha conosciuto Rudy Bandiera non ha avuto più alcun dubbio di aver trovato la persona giusta. “Siamo rimasti colpiti da quanto Rudy creda fortemente nei nostri stessi principi, e questo ci ha fatto capire di essere nella giusta direzione”, racconta il coordinatore ACAREF, Giampietro Domenicali.

La collaborazione tra Fondazione ACAREF e Rudy Bandiera è iniziata da poco ma già si prospettano grandi attività e soddisfazioni per il futuro. La partnership ha già portato a una maggior conoscenza dell’Ente sul territorio, con numerosi contatti e tante donazioni di generosi cittadini. Perché, come diceva Orazio, “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, e pare proprio che questo nuovo inizio abbia in serbo grandi novità.

Per maggiori informazioni visita il sito web di Fondazione ACAREF.