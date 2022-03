“Quelli che a Londra…” è la mostra di Paracchini a Padova

Massimo Paracchini espone due opere a Padova presso la Galleria DP-PROGETTI in via Seminario n.1 fino al 27 marzo 2022

Massimo Paracchini espone due opere a Padova presso la Galleria DP-PROGETTI in via Seminario n.1 fino al 27 marzo 2022, tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 19.00, lunedì escluso.

La mostra è intitolata “Quelli che a Londra….” e presenta le opere degli artisti che hanno recentemente partecipato alla mostra di Londra, infatti una delle due opere di Paracchini è quella che è già stata esposta a Londra con il titolo “Gold Kromoexplosion Love Vortex in Psykotrance” e per la quale l’artista ha ricevuto anche l’attestato. L’altra invece è un’opera in esagonale, già presentata on line sulla piattaforma di e-commerce dell’associazione AdiArte, intitolata:” Hexachromic Rainbow Vortex in Kromotrance”. E’ stato anche redatto un catalogo degli artisti e delle loro opere, con una nota personalizzata del curatore, intitolato proprio come la mostra, “Quelli che a Londra ….”, composto da 32 pagine, una per artista, distribuito alla mostra di Padova, curato dallo studio Raptus Creativi e stampato da VinciArte.

La mostra è stata organizzata da AdiArte, una associazione no-profit di promozione culturale, con il fine di divulgare l’arte contemporanea italiana nel mondo e il lavoro degli artisti che la praticano.

L’associazione gestisce le iniziative di Italian Contemporary Art Gallery, a Boston, Londra e a Padova con le quali vengono promosse e divulgate le opere degli artisti. Parte integrante dell’attività espositiva di AdiArte è la piattaforma di e-commerce che pubblica il portfolio degli artisti e funge da catalogo delle opere in esposizione presso le varie sedi.

Altre opere recenti di Paracchini saranno visibili proprio sulla piattaforma di Adiarte al seguente link:

https://www.adiarte.it/ordini/unartista.asp?nart=Massimo&cart=Paracchini

Recentemente Paracchini è stato inserito anche nel “Dizionario dei pittori biellesi, valsesiani e vercelllesi dell’Ottocento e del Novecento”- Edizioni ieri e oggi.

Opere esposte a Padova:

Titolo: HEXACHROMIC RAINBOW VORTEX IN KROMOTRANCE

Tecnica e supporto: Tecnica mista su tela in esagonale applicata su tela

Dimensioni: 50 x 44 x 7,5 cm

Anno 2019

Titolo: GOLD KROMOEXPLOSION LOVE VORTEX IN PSYKOTRANCE

Tecnica e supporto: Tecnica mista in Free Sprinkling su tela applicata

Dimensioni: 47 x 47 x 6 cm

Anno 2020