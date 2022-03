Previsioni meteo 15 marzo 2022: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 15 marzo 2022: l’alta pressione in rinforzo regala tempo stabile sulle nostre regioni, torna il freddo nel weekend

Dopo una prima decade di marzo dal sapore invernale, con freddo e neve a bassa quota specie al Centro-Sud, l’instabilità e il gelo concedono una tregua all’Italia. Grazie alla rimonta dell’alta pressione, infatti, sulla nostra Penisola si registrano condizioni meteo stabili e temperature in aumento. Anche nella giornata di oggi dunque le perturbazioni si terranno lontane: avremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato da Nord a Sud, con valori termici gradevoli nelle ore centrali. Possibili pioviggini solo sulla Liguria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo grazie alla presenza dell’alta pressione. Il tempo sarà stabile su tutta la nostra Penisola, con temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Una svolta invernale è attesa nel corso del prossimo fine settimana, quando aria fredda dai quadranti nord-orientali riporterà freddo e neve a quote basse sulle nostre regioni.

Intanto per oggi, martedì 15 marzo 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità compatta su tutte le regioni ma con deboli fenomeni associati solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio nuvolosità in transito alternata a locali schiarite ma con tempo asciutto ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi su tutti i settori, deboli piogge sulla Liguria. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito, a tratti anche compatta. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino deboli precipitazioni sulla Sardegna, asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. In serata ancora deboli piogge sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove con maggiori addensamenti nelle zone interne. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento.

